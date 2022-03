SV Eibenstein möchte an den starken Herbst anschließen

Details Donnerstag, 17. März 2022 10:16

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Martin Koppensteiner, Sportlicher Leiter des SV Eibenstein, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Petr Novotny überwintert in der 2. Klasse Waldviertel Süd nach sechs Siegen, drei Remis und vier Niederlagen mit 21 Punkten auf Rang fünf.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Koppensteiner: "Da wir einen Mittelfeldplatz angestrebt haben und wir den fünften Platz in der Herbstsaison erreicht haben sind wir sehr zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Koppensteiner: "Die Stimmung ist im Allgemeinen im Verein derzeit sehr gut, da wir nicht nur sportlich zufrieden sind, sondern auch mit unseren Sanierungsarbeiten auf unserer Sportanlage weiter voranschreiten."

Aktuell war kein Handlungsbedarf für Veränderungen

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Koppensteiner: "Da wir mit der Herbstsaison zufrieden waren sahen wir derzeit nicht unbedingt einen Handlungsbedarf am Spielerkader etwas zu verändern. Am ehesten würde ich im Offensivbereich für die Zukunft eine Verstärkung vorsehen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Koppensteiner: "Wie alle anderen Mannschaften hatten auch wir zeitweise mit Ausfällen von Spielern zu kämpfen. Mit Daniel Koppensteiner, einem unserer jungen Talente haben wir verletzungsbedingt wahrscheinlich schon einen Ausfall für die ganze Frühjahrssaison."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Koppensteiner: "Das Ziel für die Frühjahrssaison ist, wenn möglich den guten fünften Platz vom Herbstdurchgang zu verteidigen da die ersten vier Mannschaften für uns derzeit über eine ganze Saison gesehen noch zu stark sind."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Koppensteiner: "Ich rechne schon damit, dass die Saison diesmal zu Ende gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Koppensteiner: "Langschlag ist für mich der Titelkandidat. Aber auch Kirchberg, Arbesbach und Nondorf können noch Meister werden."