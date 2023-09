USC Pöggstall gewinnt deutlich gegen Droß

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Vor rund 110 Zuschauern kam es am Freitagabend zum Duell zwischen dem USC Pöggstall und dem SV Droß. Der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau kam gegen den SV Droß zu einem klaren 4:0-Erfolg. Der USC Pöggstall erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Schon nach vier Minuten fanden die Gäste ihre erste Chance vor. Samuel Centes trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem er eine Eckball-Flanke per Kopf verwertete. Nach einer guten halben Stunde jubelten die Gäste vergebens - Handspiel!

Tor für die Gäste! Der Ausgleich hielt aber nur 2 Sekunden ehe der Schiedsrichter Handspiel pfiff. Er dachte wohl er wäre Maradona. tobiaskausl08, Ticker-Reporter

Der USCP hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Centes trifft doppelt

Centes schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (69.). Für das 3:0 des Union Sportclub Pöggstall Jägerbau sorgte Clemens Klammer, der in Minute 78 zur Stelle war. Durch ein Eigentor von Norbert Fassl verbesserte das Heimteam den Spielstand auf 4:0 für sich (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Spitzenreiter am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Droß.

Die errungenen drei Zähler gingen für den USC Pöggstall einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer den USCP besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst drei Gegentreffer kassierte der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat der USC Pöggstall alle für sich entschieden.

Trotz der Schlappe behält der SV Droß den achten Tabellenplatz bei. Einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Der SV Droß holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nur einmal ging der SV Droß in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Während der USCP am Samstag, den 16.09.2023 (16:30 Uhr) beim SV Jauerling gastiert, steht für den SV Droß einen Tag später (16:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem USPV Weiten auf der Agenda.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Union Sportclub Pöggstall Jägerbau – SV Droß, 4:0 (1:0)

80 Eigentor durch Norbert Fassl 4:0

78 Clemens Klammer 3:0

69 Samuel Centes 2:0

11 Samuel Centes 1:0

