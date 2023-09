USC Pöggstall gewinnt das Torfestival gegen Gutenbrunn

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Fast 140 Zuschauer kamen am Samstag zu diesem Spiel der 7. Runde und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Beim USC Pöggstall gab es für den ASV Gutenbrunn nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 4:7. Damit wurde der USCP der Favoritenrolle vollends gerecht.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart. Gregor Zeinzinger brachte sein Team in der sechsten Minute nach vorn. Für das erste Tor des Union Sportclub Pöggstall Jägerbau war Fabian Prammer verantwortlich, der in der 13. Minute das 1:1 besorgte. Lukas Schmid erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Gutenbrunn durch einen Selbsttreffer das 2:1 (20.). Samuel Centes schockte den ASV Gutenbrunn und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den USC Pöggstall (31./45.). Mit einem Tor Vorsprung für den USCP ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Tore, Tore, Tore

Die Seiten waren getauscht. Aus der Ruhe ließ sich der ASV Gutenbrunn nach der Pause nicht bringen. Martin Blanar erzielte wenig später den 3:3-Ausgleich (49.). Durchsetzungsstark zeigte sich der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau, als Centes (61.) und Clemens Klammer (65.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Das 4:5 von Gutenbrunn stellte Vaclav Latal sicher (72.). Die Vorentscheidung führten Markus Sandler (75.) und David Schroll (83.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Am Schluss siegte der USC Pöggstall gegen den ASV Gutenbrunn.

Dem USCP ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den ASV Gutenbrunn verbuchte man bereits den siebten Saisonsieg. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Union Sportclub Pöggstall Jägerbau stets gesorgt, mehr Tore als die Gastgeber (24) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau.

Trotz der Niederlage belegt Gutenbrunn weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die bisherige Saisonbilanz des ASV Gutenbrunn bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste der ASV Gutenbrunn im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der USC Pöggstall kassierte insgesamt gerade einmal einen Gegentreffer pro Begegnung.

Der USCP tritt am Freitag, den 29.09.2023, um 17:15 Uhr, bei der Zweitvertretung von Krems SC an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt Gutenbrunn den USPV Weiten.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Union Sportclub Pöggstall Jägerbau – ASV Gutenbrunn, 7:4 (3:2)

83 David Schroll 7:4

75 Markus Sandler 6:4

72 Vaclav Latal 5:4

65 Clemens Klammer 5:3

61 Samuel Centes 4:3

49 Martin Blanar 3:3

45 Samuel Centes 3:2

31 Samuel Centes 2:2

20 Eigentor durch Lukas Schmid 1:2

13 Fabian Prammer 1:1

6 Gregor Zeinzinger 0:1

