Sallingberg/Ottenschlag wird der Favoritenrolle gegen Martinsberg gerecht

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Vor rund 150 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen Sallingberg/Ottenschlag und Martinsberg. Gegen SG Sallingberg/Ottenschlag holte sich die TSU Martinsberg eine 1:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Sallingberg/Ottenschlag wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Heimmannschaft feierte Patrick Öhlzelt, denn der brachte den Ball früh zum 1:0 über die Linie (7.). SG Sallingberg/Ottenschlag führte schließlich das 2:0 herbei (29.). Und wieder war Öhlzelt der gefeierte Torschütze. Michal Rossmann nutzte die Chance für die TSU Martinsberg und beförderte in der 48. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Martinsberg glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Sallingberg/Ottenschlag in die Kabinen.

Korabarov fixiert den Sieg in Minute 90

Die Schlussphase bestritt der Gast nur noch zu zehnt, nachdem Patrik Sikora mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (81.). Mit der Gelb-Roten Karte für Oliver Hammerl (87.) waren beide Teams personell wieder pari. Pavel Korabarov stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SG Sallingberg/Ottenschlag her (90.). Marek Hanus erwies Martinsberg in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er nur Sekunden nach seiner Auswechslung (91.) mit der Ampelkarte bestraft wurde (91.). In den 90 Minuten war Sallingberg/Ottenschlag im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die TSU Martinsberg und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

SG Sallingberg/Ottenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für Sallingberg/Ottenschlag gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. SG Sallingberg/Ottenschlag machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zehn wieder. Zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Sallingberg/Ottenschlag momentan auf dem Konto.

Martinsberg bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die TSU Martinsberg musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Martinsberg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die TSU Martinsberg rutschte weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier.

SG Sallingberg/Ottenschlag tritt am kommenden Samstag beim Union Sportclub Pöggstall Jägerbau an, Martinsberg empfängt am selben Tag den SV Leiben.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SG Sallingberg/Ottenschlag – TSU Martinsberg, 3:1 (2:1)

90 Pavel Korabarov 3:1

48 Michal Rossmann 2:1

29 Patrick Oehlzelt 2:0

7 Patrick Oehlzelt 1:0

