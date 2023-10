Jauerlings Gruber spielt Krumau/Kamp schwindelig

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Mit 2:5 verlor der Krumau/Kamp am vergangenen Sonntag vor rund 50 Besuchern deutlich gegen den SV Jauerling. Jauerling ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Krumau einen klaren Erfolg.

Der SV Jauerling erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Markus Gruber traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Lukas Eder (8.). Phuripat Sripamai verkürzte für den SV Krumau/Kamp später in der 19. Minute auf 1:2. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Gruber schnürte einen Doppelpack (25./45., Elfmeter), sodass der SV Jauerling fortan mit 4:1 führte. Die Überlegenheit von Jauerling spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Gruber war nicht zu bremsen

Das 5:1 für den SV Jauerling stellte Gruber sicher. In der 66. Minute traf er zum vierten Mal während der Partie. Kurz vor Ultimo war noch Christoph Widhalm zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Krumau/Kamp verantwortlich (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Jauerling am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Krumau.

Der SV Krumau/Kamp bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel.

Für Jauerling ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der SV Jauerling bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten.

Die Defensivleistung von Krumau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Jauerling offenbarte der SV Krumau/Kamp eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der Krumau/Kamp tritt am kommenden Sonntag beim ASV Gutenbrunn an, Jauerling empfängt am selben Tag den 1. FC Union Stein.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Krumau/Kamp – SV Jauerling, 2:5 (1:4)

89 Christoph Widhalm 2:5

66 Markus Gruber 1:5

45 Markus Gruber 1:4

25 Markus Gruber 1:3

19 Phuripat Sripamai 1:2

8 Lukas Eder 0:2

5 Markus Gruber 0:1

