Erfolgsserie von Leiben hält auch gegen Emmersdorf weiter an

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: 285 Zuschauer wurden am 10. Spieltag in Leiben gezählt. Am Samstag verbuchte Leiben einen 3:1-Erfolg gegen Emmersdorf. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SV Leiben enttäuschte die Erwartungen nicht.

Lange Zeit plätscherte das Spiel dahin. Dann schlugen die Heimischen aber doch zu. Die Gastgeber gingen durch Qendrim Morina in der 26. Minute in Führung.

Leiben mit dem 1:0, Verteidigung schläft, aber die Heimischen machen mehr für's Spiel, Führung nicht unverdient. Stadionsprecher1, Ticker-Reporter

In Minute 35 musste der Schlussmann der Gäste einen weiteren Gegentreffer verhindern. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Leiben mit einer Führung in die Kabine ging.

Jilek gelingt nur noch der Ehrentreffer

Ein schnelles Tor nach der Pause brachte Leiben in eine komfortable Situation. Jan Fuchs erhöhte den Vorsprung des SV Leiben nach 48 Minuten auf 2:0. Daniel Heher vollendete zum dritten Tagestreffer in der 82. Spielminute.

Das war die Entscheidung. Leiben einfach klar besser und mit mehr Ballbesitz, gehen heute sicher als verdienter Sieger vom Platz. Stadionsprecher1, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Michal Jilek zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des SCU Emmersdorf verantwortlich (88.). Zum Schluss feierte Leiben einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gast.

Der SV Leiben stabilisiert nach dem Erfolg über Emmersdorf die eigene Position im Klassement. Erfolgsgarant von Leiben ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 34 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Leiben.

Wann bekommt der SCU Emmersdorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Leiben gerät man immer weiter in die Bredouille. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Emmersdorf momentan auf dem Konto.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist die Situation des SCU Emmersdorf aktuell alles andere als rosig. Bei Leiben dagegen läuft es mit insgesamt 24 Punkten wie am Schnürchen.

Der SV Leiben stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim Union Sportclub Pöggstall Jägerbau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Emmersdorf den SV Droß.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Leiben – SCU Emmersdorf, 3:1 (1:0)

88 Michal Jilek 3:1

82 Daniel Heher 3:0

48 Jan Fuchs 2:0

26 Qendrim Morina 1:0

