Doppelschlag von Weitens Lukac trifft Martinsberg hart

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Knapp 100 Besucher kamen zu diesem Spiel der 11. Runde. Weiten kam am Freitag zu einem 3:2-Erfolg gegen Martinsberg. Die Ausgangslage sprach für den USPV Weiten, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Vor 99 Zuschauern markierte Miroslav Kralovic mit einem direkten Freistoß schon früh das 1:0 für die Heimmannschaft (6.). Doch auch die Gäste waren zunächst mit einem Freistoß gefährlich geworden.

Super Freistoß von den Gästen! Anonym31, Ticker-Reporter

Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Weiten einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Lukac sichert spät den Sieg

Martin Gauc ließ sich in der 57. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die TSU Martinsberg. Jetzt waren die Gäste gefährlicher und kamen nur eine Minute später zur nächsten Chance. Eduard Onica traf sehenswert ins Kreuzeck und machte in der 60. Minute das 2:1 des Gasts perfekt. Für Martinsberg nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende.

Tor, Toor, Tooor für USPV Weiten zum 2:2 die Nr. 8 Rene L nach 15 Schüssen gelingt ihn dan doch mal das Tor! Anonym31, Ticker-Reporter

René Lukac drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (82./93.) und sicherte dem USPV Weiten einen Last-Minute-Sieg. Am Ende verbuchte Weiten gegen die TSU Martinsberg einen Sieg.

Der USPV Weiten machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz vier. Offensiv sticht Weiten in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 33 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute Weiten die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der USPV Weiten sechs Siege, drei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Der USPV Weiten beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Martinsberg bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die TSU Martinsberg musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Martinsberg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die TSU Martinsberg wartet schon seit acht Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Weiten ist der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau (Samstag, 15:00 Uhr). Martinsberg misst sich am selben Tag mit dem SV Lichtenau (14:00 Uhr).

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USPV Weiten – TSU Martinsberg, 3:2 (1:0)

93 Rene Lukac 3:2

82 Rene Lukac 2:2

60 Eduard Onica 1:2

57 Martin Gauc 1:1

6 Miroslav Kralovic 1:0

