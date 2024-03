ASV Gutenbrunn gewinnt Torfestival gegen Jauerling

Spielberichte

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der ASV Gutenbrunn kam am Samstag vor rund 60 Fans zu einem 5:3-Erfolg gegen den SV Jauerling. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ASV Gutenbrunn die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für die Heimmannschaft geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gutenbrunn bereits in Front. Roman Grudl markierte in der dritten Minute die Führung. Martin Blanar glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den ASV Gutenbrunn (8./33.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Miso Pejic mit dem 1:3 für den SV Jauerling zur Stelle (45.). Mit der Führung für den ASV Gutenbrunn ging es in die Halbzeitpause.

Gutenbrunn klettert zwei Plätze nach oben

Das 2:3 von Jauerling bejubelte Jan Kremser (58.). Für das vierte Tor von Gutenbrunn war Michael Temper verantwortlich, der in der 69. Minute das 4:2 besorgte. Den Vorsprung des ASV Gutenbrunn ließ Patrick Huber in der 85. Minute auf 5:2 anwachsen. Markus Gruber witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:5 für den SV Jauerling ein (88.). Zum Schluss feierte der ASV Gutenbrunn einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gast.

Bei Gutenbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Der ASV Gutenbrunn ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die achte Position vorgerückt. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der ASV Gutenbrunn derzeit auf dem Konto. Gutenbrunn beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Trotz der Niederlage belegt der SV Jauerling weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Jauerling verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die Situation beim SV Jauerling bleibt angespannt. Gegen den ASV Gutenbrunn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Freitag tritt der ASV Gutenbrunn beim SV Leiben an, während der SV Jauerling einen Tag später die Reserve von Krems SC empfängt.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ASV Gutenbrunn – SV Jauerling, 5:3 (3:1)

88 Markus Gruber 5:3

85 Patrick Huber 5:2

69 Michael Temper 4:2

58 Jan Kremser 3:2

45 Miso Pejic 3:1

33 Martin Blanar 3:0

8 Martin Blanar 2:0

3 Roman Grudl 1:0

