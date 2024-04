Martinsberg bricht bei Krems SC II ein

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:13

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Mit 0:4 verlor die TSU Martinsberg am vergangenen Freitag vor 50 Besuchern deutlich gegen die Zweitvertretung von Krems SC. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Krems SC II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Krems SC II das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mario Lucic traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Chukwuemeka Stephen Ejiofor schoss die Kugel zum 2:0 für Krems SC II über die Linie (35.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Rasul Yusupov das 3:0 nach (42.). Zur Halbzeit blickte Krems SC II auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Eigentor besiegelt Niederlage

Durch ein Eigentor von Jakob Plieweis verbesserte Krems SC II den Spielstand auf 4:0 für sich (60.). Letztlich fuhr Krems SC II einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach dem errungenen Dreier hat Krems SC II Position vier der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau inne. Die Offensive von Krems SC II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Martinsberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer von Krems SC II in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Krems SC II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Krems SC II elf Siege, vier Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Krems SC II deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Krems SC II in diesem Ranking auf.

Wann bekommt die TSU Martinsberg die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Krems SC II gerät man immer weiter in die Bredouille. Im Sturm von Martinsberg stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

Am kommenden Freitag tritt Krems SC II beim Union Sportclub Pöggstall Jägerbau an, während die TSU Martinsberg zwei Tage zuvor den ASV Gutenbrunn empfängt.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Krems SC II – TSU Martinsberg, 4:0 (3:0)

60 Eigentor durch Jakob Plieweis 4:0

42 Rasul Yusupov 3:0

35 Chukwuemeka Stephen Ejiofor 2:0

1 Mario Lucic 1:0

