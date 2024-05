SV Leiben dominiert gegen TSU Martinsberg mit einem klaren 3:0

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:04

In einer beeindruckenden Vorstellung am Freitagabend sicherte sich der SV Leiben einen verdienten 3:0 Sieg gegen die TSU Martinsberg. Die Partie, die in der 22. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau stattfand, zeigte eine dominante Leistung des Heimteams, angeführt von Doppeltorschütze Erik Chval und dem Schlusspunkt durch Mario Walchshofer.

Frühe Führung und kontrolliertes Spiel

Die Spannung war von Anfang an spürbar, als das Spiel pünktlich angepfiffen wurde. Der SV Leiben, auch bekannt als der Sportverein Leiben, zeigte bereits in den ersten Minuten, dass sie das Spielgeschehen bestimmen wollten. Dieser Druck zahlte sich aus, als Rene Hollnsteiner in der 45. Minute das erste Tor erzielte. Sein treffsicherer Schuss, der das 1:0 markierte, gab den Gastgebern nicht nur die Führung, sondern auch zusätzliches Selbstvertrauen für die zweite Hälfte.

Nach der Pause kam es zu Wechseln auf Seiten der SV Leiben, doch diese taktischen Anpassungen schienen die Heimmannschaft nicht zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, sie kamen noch entschlossener aus der Kabine, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Doppelschlag durch Chval und Walchshofer besiegelt den Erfolg

Die zweite Hälfte gehörte ganz dem Erik Chval und seinem Team. In der 60. Minute zeigte Chval seine Klasse, indem er einen brillanten Schuss ins Netz der Martinsberger setzte und so das 2:0 für den SV Leiben erzielte. Nicht nur seine Mannschaftskameraden, sondern auch die Fans jubelten über diesen wichtigen Treffer. Doch Chval war noch nicht fertig. Fünf Minuten später ließ er erneut das Netz zappeln und brachte sein Team mit einem weiteren großartigen Tor, das den Stand auf 3:0 erhöhte, endgültig auf die Siegerstraße.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, machte Mario Walchshofer alles klar. In der 88. Minute traf er zum 3:0 und besiegelte damit den Triumph der SV Leiben über die TSU Martinsberg. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit des Sportvereins Leiben an diesem Tag und stellte sicher, dass die drei Punkte in Leiben blieben.

Die letzten Minuten verstrichen ohne weitere Vorkommnisse, und das Spiel endete mit einem überzeugenden 3:0-Sieg für den SV Leiben. Dieser Erfolg festigt ihre Toposition in der Liga und gibt ihnen wichtigen Auftrieb für die kommenden Spiele. Die TSU Martinsberg hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln, um in den nächsten Runden wieder angreifen zu können.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Leiben : Martinsberg - 3:0 (1:0)

88 Mario Walchshofer 3:0

60 Erik Chval 2:0

45 Rene Hollnsteiner 1:0

