Sallingberg/Ottenschlag ringt dem USC Pöggstall einen Punkt ab

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:07

In einem fesselnden Duell der 22. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau teilten sich SG Sallingberg/Ottenschlag und Union Sportclub Pöggstall Jägerbau die Punkte bei einem 1:1 Unentschieden. Die Partie bot viel Spannung, darunter späte Tore und kritische Kartenentscheidungen, die das Spiel bis zur letzten Minute offen hielten.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff um 20:00 Uhr. Die Gäste aus Pöggstall zeigten schnell, dass sie gekommen waren, um zu punkten. In der 13. Minute brach David Schroll die Stille, als er das erste Tor des Abends erzielte und die Pöggstaller in Führung brachte. Der Torschuss war gut platziert, was den Gästen einen frühen Vorteil verschaffte. Trotz weiterer Versuche, darunter ein Stangenschuss in der 34. Minute, gelang es Pöggstall nicht, ihren Vorsprung auszubauen.

Erster Schuss der Heimmannschaft und der geht weit über das Tor! tobiaskausl08, Ticker-Reporter

Sallingberg/Ottenschlag, motiviert durch den Rückstand, verstärkte seine Angriffsbemühungen. In der 37. Minute feuerte die Heimmannschaft ihren ersten Schuss ab, der jedoch ohne Erfolg blieb. Kurz vor der Halbzeitpause hatten sie die Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch der Ball verfehlte das Ziel knapp aus kurzer Distanz. Die Pöggstaller gingen mit einer verdienten Führung in die Pause, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Spannende zweite Hälfte mit Wendungen

Nach der Pause suchte Sallingberg/Ottenschlag weiterhin nach Möglichkeiten, das Spiel zu drehen.

Zweites Abseitstor der Gäste. tobiaskausl08, Ticker-Reporter

Die Spannung stieg in der 85. Minute, als Thomas Weidenauer den lang ersehnten Ausgleich für die Heimmannschaft erzielte. Sein Tor löste Jubel auf den Rängen aus und setzte das Spiel unter Hochspannung.

Kurz nach dem Ausgleichstor kippte das Spiel weiter in Richtung Drama. In der 88. Minute sah Sandro Fellnhofer von den Gästen die rote Karte, was Pöggstall in Unterzahl brachte. Nur eine Minute später, in der 89. Minute, erhielt auch Sallingberg/Ottenschlag einen Rückschlag, als der Spieler mit der Nummer 5 die Gelb-Rote Karte sah. Beide Teams mussten die letzten Minuten des Spiels mit reduzierten Mannschaften bestreiten.

Trotz der numerischen Nachteile auf beiden Seiten kämpften beide Teams weiter, doch keines konnte den entscheidenden Treffer setzen. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das die harte Arbeit und den Einsatz beider Mannschaften widerspiegelt.

In einem Match, das durch wichtige Tore, dramatische Kartenentscheidungen und verpasste Chancen gekennzeichnet war, teilten sich SG Sallingberg/Ottenschlag und USC Pöggstall die Punkte, was den Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Teams unterstreicht.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Sallingberg/Ottenschlag : USCP - 1:1 (0:1)

85 Thomas Weidenauer 1:1

13 David Schroll 0:1

