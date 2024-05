SV Leiben triumphiert mit 0:3 gegen SCU Emmersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:05

In einer spannenden Partie der 23. Runde in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau behauptete sich der SV Leiben auswärts mit einem klaren 0:3 gegen den SCU Emmersdorf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dominierten die Gäste nach der Pause und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Erste Halbzeit: Ein Kampf ohne Ertrag

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff um 18:15 Uhr. Beide Teams zeigten sich von Beginn an kämpferisch, wobei der SCU Emmersdorf zunächst die Initiative ergriff. Trotz mehrerer Angriffsversuche gelang es den Emmersdorfern jedoch nicht, die Abwehr des SV Leiben entscheidend zu durchbrechen. Der Sportverein Leiben hielt dagegen und suchte seinerseits nach Möglichkeiten, doch die erste Halbzeit verstrich ohne zählbare Erfolge. Mit einem Stand von 0:0 ging es in die Pause, wobei die Spannung für die Zuschauer spürbar blieb.

Zweite Halbzeit: Leiben zeigt seine Stärke

Nach der Halbzeitpause kam der SV Leiben mit erneuerter Energie auf das Feld zurück. Ihre Angriffsbemühungen wurden in der 53. Minute belohnt, als Jan Fuchs die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Die Emmersdorfer versuchten, eine Antwort zu finden, doch nur vier Minuten später, in der 57. Minute, erlitt der SV Leiben einen Rückschlag, als Fabian Weiß die Gelb-Rote Karte sah und das Feld verlassen musste.

Trotz der numerischen Unterlegenheit hielt Leiben stand und baute seine Führung weiter aus. In der 74. Minute traf Qendrim Morina zum 0:2, was den Druck auf den SCU Emmersdorf weiter erhöhte. Die Heimmannschaft bemühte sich um einen Anschlusstreffer, konnte jedoch keine signifikanten Chancen kreieren. Stattdessen setzte Sascha Weiss in der 78. Minute den Schlusspunkt, als er das 0:3 für den SV Leiben erzielte. Die verbleibenden Minuten sahen einen kontrollierten SV Leiben, der keine weiteren Chancen zuließ und das Spiel souverän zu Ende spielte.

Als das Spiel schließlich mit dem Endstand von 0:3 abgepfiffen wurde, feierten die Spieler des SV Leiben einen wohlverdienten Sieg, während der SCU Emmersdorf die Niederlage hinnehmen musste. Trotz des unglücklichen Ausgangs zeigten die Emmersdorfer über weite Strecken des Spiels Engagement und Kampfgeist, konnten jedoch die entscheidenden Momente nicht für sich entscheiden. Der SV Leiben hingegen demonstrierte Effektivität in den Schlüsselmomenten und nahm die Herausforderung auch in Unterzahl erfolgreich an.

Mit diesem Ergebnis setzt der SV Leiben seine Ambitionen in der Liga fort und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz, während der SCU Emmersdorf sich auf die kommenden Spiele konzentrieren muss, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Emmersdorf : Leiben - 0:3 (0:0)

78 Sascha Weiss 0:3

74 Qendrim Morina 0:2

53 Jan Fuchs 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.