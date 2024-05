Spannender Heimsieg für Kirchschlag/Waldv. gegen SV Droß

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:08

In einer packenden Partie der 23. Runde in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau sicherte sich Kirchschlag/Waldv. einen knappen 1:0-Erfolg über SV Droß. Trotz einer dominierenden Leistung der Gäste aus Droß konnte Kirchschlag/Waldv. durch einen Konter in der 6. Minute den einzigen Treffer des Spiels erzielen und die drei Punkte zu Hause behalten.

Früher Führungstreffer setzt Droß unter Druck

Bereits in den Anfangsminuten des Spiels zeigte SV Droß, dass sie hier nicht zum Verlieren angereist waren. Mit der ersten großen Chance in der 4. Minute, die jedoch von Kirchschlags Torwart vereitelt wurde, setzten sie ein deutliches Zeichen.

Nach einem Abwehrfehler trifft Kirchschlag im Konter zur Führung. Thiemo Tiefenbacher, Ticker-Reporter

Doch trotz der frühen Offensivbemühungen der Gäste, war es Kirchschlag/Waldv., das in der 6. Minute durch Christopher Hick erfolgreich war. Nach einem Abwehrfehler von Droß nutzte Hick die Gelegenheit und brachte den Ball im Netz der Gäste zum 1:0 unter, was auch den Halbzeitstand markierte.

Dross hat Chancen wie am Fließband. Thiemo Tiefenbacher, Ticker-Reporter

Obwohl SV Droß weiterhin das Spiel machte und in der 10. Minute sowie der 14. Minute durch Michael Stöller und Marvin Rauch gefährlich vor das Tor kam, blieben sie ohne Erfolg. Ihre Angriffe waren gut orchestriert, doch das Ausnutzen der Chancen blieb die große Schwäche, was sich durch das gesamte Spiel zog.

Droß kann Dominanz nicht in Tore ummünzen

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Rückschlag für Droß, als Krystof Nestroj verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Sebastian Reithner kam in der 46. Minute ins Spiel, konnte jedoch das Blatt nicht wenden. Trotz weiterer Bemühungen und einem weiteren Wechsel in der 73. Minute, als Jan Perr für Lukas Malina kam, gelang es Droß nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Die Mannschaft von Droß war klar überlegen, konnte jedoch die Defensive von Kirchschlag/Waldv. nicht knacken. Die Heimmannschaft verteidigte mit Mann und Maus und ließ kaum zwingende Chancen zu. Trotz der optischen Überlegenheit und einem deutlichen Chancenplus für Droß stand am Ende des Spiels ein 1:0 für Kirchschlag/Waldv. auf der Anzeigetafel. Das entscheidende Tor von Christopher Hick in der 6. Minute erwies sich als ausreichend für den Sieg.

Dross macht 90 Minuten das Spiel, war vor allem in Halbzeit 1 besser. Im zweiten Durchgang konnten die Gäste aber keine Torchancen mehr herausspielen und müssen sich somit wegen einem Kontertreffer geschlagen geben. Thiemo Tiefenbacher, Ticker-Reporter

Das Endergebnis spiegelt nicht die Spielanteile wider, zeigt aber, wie effizient Kirchschlag/Waldv. an diesem Abend war. Mit diesem Sieg sichern sie sich wichtige Punkte, während Droß nachdenklich die Heimreise antreten musste, da sie viele Chancen ungenutzt ließen.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Kirchschlag/Waldv. : SV Droß - 1:0 (1:0)

6 Christopher Hick 1:0

