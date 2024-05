Krems SC II dominiert Krumau/Kamp mit 4:0 in beeindruckender Heimpartie

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:43

Im Sepp-Doll-Stadion lieferten sich der Krems SC II und der Sportverein Krumau/Kamp ein packendes Duell, das letztendlich mit einem klaren 4:0 Sieg für die Heimmannschaft endete. Krems SC II zeigte eine starke Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte in dieser 24. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau.

Starker Auftakt und Führungstreffer

Schon in der ersten Minute des Spiels, direkt nach dem Anpfiff, zeigte sich die Entschlossenheit der Krumauer, das Match zu dominieren. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, wobei Krems SC II die spielbestimmende Mannschaft war. Einige Kommentare aus den Reihen der Fans lobten das "perfekte Fußballwetter", das die Atmosphäre zusätzlich belebte.

Bombenschuss aus 40m von den Gästen doch der Ball ging knapp über das Tor (32.). juliano, Ticker-Reporter

In der 35. Minute ergriff Erol Beluli die Gelegenheit, einen starken Schuss abzugeben, und nur zwei Minuten später, in der 37. Minute, gelang ihm der Führungstreffer zum 1:0. Die Krumauer hatten kurz zuvor noch eine große Chance verpasst, als ein Schuss aus 40 Metern knapp über das Tor ging. Der Treffer von Beluli, unterstützt durch das begeisterte Publikum, setzte die Gäste unter Druck, während Krems SC II weiterhin das Spielgeschehen kontrollierte.

Zweite Halbzeit: Torflut und dominante Leistung

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Tor für die Krumauer, als Chukwuemeka Stephen Ejiofor in der 53. Minute das 2:0 erzielte, was von einem spektakulären Torjubel begleitet wurde. Nur 15 Minuten später erhöhte Anton Markus Cichos auf 3:0. Sein Tor in der 69. Minute brachte eine scheinbare Vorentscheidung in dieser Begegnung.

Super 2. Halbzeit der Heimischen! juliano, Ticker-Reporter

Als wäre der Sieg noch nicht gesichert, setzte Leon Musliu in der 84. Minute noch einen drauf und markierte das 4:0, was den endgültigen Sieg für Krems SC II bedeutete. Die Zuschauer lobten besonders die Leistung in der zweiten Halbzeit als "super". Die letzte Phase des Spiels verlief ohne weitere Zwischenfälle, und der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das Schicksal des Spiels zugunsten der Gastgeber.

Das Match endete mit einem beeindruckenden 4:0 für Krems SC II, die nicht nur durch ihre Effektivität vor dem Tor, sondern auch durch eine solide Defensive überzeugten. Der Sportverein Krumau/Kamp hingegen konnte trotz einiger guter Ansätze nicht den entscheidenden Durchbruch erzielen und musste eine schwere Niederlage hinnehmen. Mit dieser Leistung festigt Krems SC II seine Position in der Liga und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Krems SC II : Krumau - 4:0 (1:0)

86 Leon Musliu 4:0

69 Anton Markus Cichos 3:0

53 Chukwuemeka Stephen Ejiofor 2:0

37 Erol Beluli 1:0

