Spektakulärer Schlagabtausch endet mit knappem Sieg für Sallingberg/Ottenschlag

In einem atemberaubenden Fußballfest setzte sich die Heimmannschaft SG Sallingberg/Ottenschlag knapp mit 5:4 gegen den SV Lichtenau durch. Das Spiel in der 24. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau zeigte alles, was Fußballherzen höher schlagen lässt: Tore, Wendungen und packende Momente bis zur letzten Sekunde.

Frühe Führung und torreiche erste Hälfte

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin, als Marek Sedlacek in der 3. Minute eine Unachtsamkeit der Lichtenauer Abwehr ausnutzte und den Ball nach einem geschickten Einwurf über den herausgerückten Verteidiger hinweg ins Netz legte.

Ganz kurze Elfer-Reklamationen der Gäste, nachdem Manuel Rauscher in einem Zweikampf zu Boden geht. Jedoch: Das wäre selbst in der U13 zu wenig gewesen. Enrico_Pallazzo, Ticker-Reporter

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, allerdings ging ein Kopfball von Manuel Rauscher in der 11. Minute knapp vorbei. Nur wenige Minuten später, in der 15. Minute, baute Gerald Klamert die Führung der Sallingberg/Ottenschlag mit einem direkt verwandelten Eckball aus, der ungestört am langen Pfosten einschlug.

Die SV Lichtenau, die sich durch ihre Angriffsbemühungen auszeichneten, fanden in der 22. Minute durch einen brillanten Schlenzer von Alexander Schnait zum 2:1-Anschlusstreffer. Doch die Heimmannschaft zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte in der 25. Minute erneut durch Marek Sedlacek, der nach einem Lupfer über die Abwehr und einem geschickten Lauf durch die Lichtenauer Verteidigung den Ball überlegt im langen Eck versenkte. Mit einem 3:1 für Sallingberg/Ottenschlag ging es in die Halbzeitpause.

HALBZEIT: Lichtenau ist mit Sicherheit keinen Deut schlechter, die Gastgeber präsentieren sich in Hälfte 1 aber als extrem effizient. Enrico_Pallazzo, Ticker-Reporter

Zweite Hälfte voller Spannung und Dramatik

Nach der Pause drängten die Gäste auf den Anschlusstreffer. Ihre Bemühungen wurden in der 63. Minute belohnt, als Moritz Martin nach einem Abwehrfehler der Heimelf den Ball zum 3:2 verwandelte. Nur sechs Minuten später glich Erich Stumpfer für Lichtenau aus, indem er einen abgeprallten Schuss des Torwarts ausnutzte und den Ball ins Netz stocherte.

Doch die Sallingberg/Ottenschlag ließen sich nicht beirren und gingen durch ein spektakuläres Tor von Dominik Sedlacek in der 81. Minute wieder in Führung, der den Ball aus über 20 Metern ins Kreuzeck hämmerte. Ein turbulentes Spielende nahm seinen Lauf, als Florian Trapel in der 90. Minute einen Freistoß direkt zum 5:3 verwandelte. Doch die SV Lichtenau gab nicht auf und verkürzte nur Sekunden später durch Antonin Hynek auf 5:4, was den dramatischen Schlusspunkt unter eine unglaubliche Partie setzte.

DAS WARS! Eine unterhaltsame Partie für die Zuseher findet einen äußerst glücklichen Sieger. Die SG brutal effektiv, während die Gäste oftmals an der eigenen Chancenauswertung verzweifeln. Enrico_Pallazzo, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 5:4-Sieg für Sallingberg/Ottenschlag, nachdem beide Mannschaften bis zur letzten Minute alles gegeben hatten. Ein Match, das lange in Erinnerung bleiben wird, sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Sallingberg/Ottenschlag : Lichtenau - 5:4 (3:1)

92 Florian Trapel 5:4

91 Antonin Hynek 5:3

81 Dominik Sedlacek 4:3

69 Erich Stumpfer 3:3

63 Moritz Martin 3:2

25 Marek Sedlacek 3:1

22 Alexander Schnait 2:1

15 Gerald Klamert 2:0

3 Marek Sedlacek 1:0

