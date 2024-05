USPV Weiten triumphiert im Duell gegen USC Pöggstall

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 02:12

Der USPV Weiten hat sich in einem packenden Spiel gegen den USC Pöggstall mit 4:3 durchgesetzt. In einer Partie voller Dramatik und Wendungen konnte die Heimmannschaft schließlich als Sieger vom Platz gehen. Das Spiel, das in der 25. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau ausgetragen wurde, bot den Zuschauern Tore en masse und eine hitzige Schlussphase.

Furioser Beginn und Ausgleich

Kaum war das Spiel angepfiffen, sorgte der USC Pöggstall bereits für den ersten Höhepunkt. In der 9. Minute brachte David Schroll die Gäste in Führung und setzte die Weitener damit früh unter Druck. Doch der USPV Weiten ließ sich davon nicht beeindrucken und fand schon bald die passende Antwort.

In der 29. Minute war es Dominik Hellerschmid, der den Ausgleich für die Weitener erzielte. Nur eine Minute später drehte Miroslav Kralovic das Spiel komplett und brachte den USPV Weiten mit 2:1 in Führung. Die Gastgeber hatten das Spiel somit innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf gestellt und gingen mit diesem Vorsprung in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und dramatisches Finale

Nach der Pause kamen die Pöggstaller mit neuer Energie zurück auf den Platz. In der 60. Minute gelang Samuel Centes der Ausgleichstreffer zum 2:2, was das Spiel erneut spannend machte. Die Weitener mussten nun erneut eine Antwort finden, doch es waren wieder die Gäste, die als nächstes zuschlugen.

In der 84. Minute war es erneut Samuel Centes, der den USC Pöggstall mit seinem zweiten Treffer des Abends in Führung brachte. Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt zugunsten der Gäste zu kippen, doch die Weitener zeigten eine beeindruckende Moral.

Nur zwei Minuten später, in der 86. Minute, sah Lukas Schmid vom USC Pöggstall die Rote Karte, was das Spiel für die Gäste erheblich erschwerte. Dies nutzten die Weitener sofort aus: In der 87. Minute erzielte Miroslav Kralovic seinen zweiten Treffer des Spiels und stellte den 3:3-Ausgleich her.

Die Schlussminuten waren an Dramatik kaum zu überbieten. In der 90. Minute sorgte René Luká mit seinem Tor für den entscheidenden Treffer zum 4:3 für den USPV Weiten. Die Gastgeber hatten das Spiel endgültig gedreht und feierten am Ende einen hart umkämpften, aber verdienten Sieg.

Insgesamt war es eine hochspannende Partie, die den Zuschauern alles bot, was das Fußballherz begehrt. Mit diesem Sieg kann der USPV Weiten wichtige Punkte in der Tabelle sammeln und selbstbewusst in die nächsten Spiele gehen. Pöggstall hat das Meisterrennen somit aufgegeben.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Weiten : USCP - 4:3 (2:1)

91 René Luká? 4:3

87 Miroslav Kralovic 3:3

84 Samuel Centes 2:3

60 Samuel Centes 2:2

30 Miroslav Kralovic 2:1

29 Dominik Hellerschmid 1:1

9 David Schroll 0:1

