Dominanter Auftritt des SCU Emmersdorf: 4:0-Sieg gegen SV Jauerling

Details Freitag, 31. Mai 2024 02:12

Der SCU Emmersdorf hat in der 25. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SV Jauerling eingefahren. Die Emmersdorfer präsentierten sich von Beginn an spielbestimmend und ließen den Gästen kaum eine Chance. Mit einer starken Leistung sowohl in der Offensive als auch in der Defensive setzte der Sportclub Union Emmersdorf ein deutliches Zeichen und sicherte sich die drei Punkte.

Frühe Führung für die Emmersdorfer

Das Spiel begann pünktlich um 18:30 Uhr und der SCU Emmersdorf übernahm sofort die Kontrolle. Die ersten Minuten waren von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, aber die Emmersdorfer zeigten schnell, dass sie die spielbestimmende Mannschaft waren. In der 38. Minute war es dann endlich soweit: Michal Jilek brachte die Hausherren mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz in Führung. Dieses Tor zum 1:0 setzte den SV Jauerling erheblich unter Druck und zwang sie, mehr Risiko einzugehen.

Der SV Jauerling versuchte, sich von dem Rückschlag zu erholen, doch nur sieben Minuten später, kurz vor dem Halbzeitpfiff, legte der SCU Emmersdorf nach. In der 45. Minute erhöhte David Lerch auf 2:0, was die komfortable Führung zur Halbzeit bedeutete. Die Emmersdorfer zeigten eine beeindruckende Effektivität vor dem Tor und ließen den Gästen kaum Raum für eigene Angriffe.

SCU Emmersdorf dominiert auch in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause versuchte der SV Jauerling, durch einen Wechsel frischen Wind in ihr Spiel zu bringen. In der 42. Minute tauschte man den ersten Spieler, aber diese Maßnahme sollte nicht den gewünschten Erfolg bringen. Der SCU Emmersdorf blieb weiterhin die dominierende Mannschaft und ließ keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Abend das Spiel bestimmen würde.

In der 63. Minute stellte Michal Jilek mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0. Der Stürmer zeigte erneut seine Klasse und schloss einen mustergültigen Angriff erfolgreich ab. Die Defensive des Sportvereins Jauerling war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte dem Druck der Emmersdorfer nichts entgegensetzen.

Der SCU Emmersdorf nutzte die komfortable Führung, um einige Wechsel vorzunehmen. Diese Wechsel änderte jedoch nichts an der Überlegenheit der Emmersdorfer. Nur vier Minuten später, in der 70. Minute, setzte Roman Danek mit einem weiteren Treffer den Schlusspunkt zum 4:0. Danek krönte damit eine überragende Mannschaftsleistung und sorgte für den Endstand.

Mit diesem deutlichen Sieg unterstrich der SCU Emmersdorf, dass weiterhin mit ihnen zu rechnen ist. Der SV Jauerling hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder zu punkten. Das Spiel endete schließlich ohne Nachspielzeit mit einem souveränen 4:0-Erfolg für den SCU Emmersdorf.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Emmersdorf : Jauerling - 4:0 (2:0)

70 Roman Danek 4:0

63 Michal Jilek 3:0

46 David Lerch 2:0

38 Michal Jilek 1:0

