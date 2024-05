ASV Gutenbrunn triumphiert über Kirchschlag/Waldv. mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 02:16

In einem spannenden Spiel der 25. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau setzte sich der ASV Gutenbrunn mit 3:1 gegen den USV Kirchschlag/Waldviertel durch. Nach einem ausgeglichenen Beginn, bei dem die Gastgeber zunächst in Führung gingen, konnten die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten drehen und mit einer starken zweiten Halbzeit den Sieg einfahren. Besonders bemerkenswert war das Eigentor des Torwarts, das den Schlusspunkt der Partie markierte.

Frühe Führung für Kirchschlag/Waldv.

Das Spiel begann mit dem Anpfiff in der ersten Minute, als der Union Sportverein Kirchschlag/Waldv. auf heimischem Boden den ASV Gutenbrunn empfing. Bereits in der 20. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer der Partie. Philipp Löschenbrand traf für den USV Kirchschlag/Waldv. und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer sorgte für Euphorie bei den Heimfans und setzte die Gutenbrunner unter Druck.

Doch der Arbeitersportverein Gutenbrunn ließ sich von dem Rückstand nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, gelang es Gregor Zeinzinger, den Ausgleich für die Gutenbrunner zu erzielen. Zeinzinger verwandelte den Ball souverän zum 1:1 und stellte damit die Weichen für eine spannende zweite Halbzeit.

Gutenbrunn dreht das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus Gutenbrunn mit neuer Energie zurück auf den Platz. Bereits in der 57. Minute ging der ASV Gutenbrunn durch Michael Temper in Führung. Temper nutzte seine Chance und erzielte das 1:2 für seine Mannschaft. Der Führungstreffer schien den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen zu verleihen, während der Kirchschlag/Waldv. zunehmend Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zurückzufinden.

Die Heimmannschaft versuchte zwar, wieder ins Spiel zu kommen und den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des Arbeitersportvereins Gutenbrunn stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als ein Eigentor des Torwarts des Union Sportvereins Kirchschlag/Waldv. für das 1:3 sorgte. Florian Simhandl war der unglückliche Verursacher dieses Eigentors, das die Hoffnungen auf ein Comeback der Gastgeber endgültig zunichtemachte.

Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der ASV Gutenbrunn konnte sich über einen verdienten 3:1-Auswärtssieg freuen. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Moral und spielerische Klasse, während der Kirchschlag/Waldv. nach einer starken ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte zu viele Fehler machte, die letztendlich den Sieg kosteten.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Kirchschlag/Waldv. : Gutenbrunn - 1:3 (1:1)

92 Eigentor durch Florian Simhandl 1:3

57 Michael Temper 1:2

45 Gregor Zeinzinger 1:1

20 Philipp Löschenbrand 1:0

