Spektakulärer Last-Minute-Sieg: SV Leiben triumphiert 3:2 über SV Droß

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:35

Ein spannendes Fußballspiel zwischen dem SV Droß und dem SV Leiben endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste aus Leiben. In einem Match, das von packenden Momenten und dramatischen Wendungen geprägt war, konnten sich die Gäste dank eines späten Freistoßtreffers von Alexander Gerlich durchsetzen. Trotz starker Bemühungen des SV Droß reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Frühe Führung für SV Leiben

Von Beginn an zeigte der SV Leiben, dass er gewillt war, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 11. Minute konnten die Gäste den Führungstreffer erzielen.

Nach einem Lochpass netzt der Meister zur Führung. Verdient. Dross zwar bemüht, recht viel gelingt der Heimmannschaft aber nicht. Thiemo Tiefenbacher, Ticker-Reporter

Nach einem präzisen Lochpass setzte sich Qendrim Morina gekonnt durch und netzte zur verdienten 1:0-Führung ein. Der Sportverein Droß bemühte sich im Anschluss zwar redlich, fand aber zunächst kein Mittel gegen die kompakt stehende Abwehr der Gäste.

Die Hausherren ließen sich jedoch nicht entmutigen und kamen in der 30. Minute zum Ausgleich. Nach einem Eckball setzte sich Niklas Vorlaufer im Kopfballduell durch und erzielte mit einem sehenswerten Treffer das 1:1.

Und die nächste Möglichkeit! Nach einem Schuss von Mohamed Ali rettet Gäste Goalie Juraj Svec. Thiemo Tiefenbacher, Ticker-Reporter

Nur eine Minute später hatte Mohamed Ali die Chance zur Führung, doch der Gästekeeper Juraj Svec konnte mit einer starken Parade klären. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Packende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv, wie die erste aufgehört hatte. Beide Teams spielten mit hohem Einsatz und suchten den Weg nach vorne. In der 58. Minute kam es dann zu einem Elfmeter für den SV Droß. Sascha Weiss trat an und verwandelte sicher zum 2:2. Der Ausgleich sorgte für zusätzliche Spannung auf dem Spielfeld.

In der 80. Minute dann der erneute Schock für die Gastgeber: Michal Pavelek erzielte für den SV Leiben das 2:1 und brachte seine Mannschaft damit wieder in Führung. Doch der SV Droß ließ sich nicht hängen und kämpfte weiter um den erneuten Ausgleich.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute. Alexander Gerlich trat zum Freistoß an und setzte den Ball durch die Mauer hindurch ins Netz. Der Treffer zum 3:2 besiegelte den Sieg für den SV Leiben und sorgte für großen Jubel bei den Gästen. In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SV Droß noch einmal alles, um zumindest einen Punkt zu retten, doch die Abwehr des SV Leiben hielt stand.

Als der Schlusspfiff ertönte, standen die Gäste als glückliche Sieger fest. Das Spiel endete 3:2 zugunsten des SV Leiben, der sich in einem hochspannenden und emotionalen Spiel gegen den SV Droß durchsetzen konnte. Trotz der Niederlage zeigte der SV Droß eine kämpferische Leistung, die aber letztlich nicht belohnt wurde.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Droß : Leiben - 2:3 (1:1)

86 Alexander Gerlich 2:3

80 Michal Pavelek 2:2

58 Sascha Weiss 1:2

30 Niklas Vorlaufer 1:1

13 Qendrim Morina 0:1

