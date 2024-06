TSU Martinsberg triumphiert über SV Krumau/Kamp mit 5:2

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:03

Die Turn- und Sportunion Martinsberg zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte den SV Krumau/Kamp mit einem klaren 5:2-Sieg. Bereits früh in der Partie setzte das Heimteam die entscheidenden Akzente und ließ den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Besonders Michal Rossmann stach mit seinen Treffern hervor und trug maßgeblich zum Erfolg der Martinsberger bei.

Frühe Führung durch Rossmann

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag. Die Gastgeber legten einen Traumstart hin, als Michal Rossmann bereits in der 6. Minute das 1:0 für die TSU Martinsberg erzielte. Der frühe Treffer brachte die Krumauer aus dem Konzept und die Martinsberger nutzten diese Schwächephase gnadenlos aus.

Keine fünf Minuten später, in der 11. Minute, erhöhte Niklas Lammeraner auf 2:0. Die Turn- und Sportunion Martinsberg kontrollierte das Spielgeschehen nach Belieben und setzte die Gäste weiter unter Druck. In der 28. Minute war es wieder Michal Rossmann, der seine Klasse unter Beweis stellte und zum 3:0 traf. Der SV Krumau/Kamp schien keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Gastgeber zu finden.

Kurzes Aufbäumen von Krumau/Kamp

Kurz vor der Halbzeitpause kam ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Gäste auf. Lukas Müller verwandelte einen Elfmeter in der 45. Minute souverän zum 3:1 und sorgte so für den Halbzeitstand. Doch die Turn- und Sportunion Martinsberg ließ sich davon nicht beeindrucken und kam hochmotiviert aus der Kabine zurück.

Die zweite Hälfte begann wie die erste endete, mit einer dominanten Vorstellung der Heim-Mannschaft. In der 68. Minute stellte Jürgen Schwarzl den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und erzielte das 4:1 für die TSU Martinsberg. Nur fünf Minuten später, in der 73. Minute, machte Michal Rossmann mit seinem dritten Treffer zum 5:1 den Deckel auf die Partie. Die Krumauer waren zu diesem Zeitpunkt geschlagen und das Spiel schien gelaufen.

Dennoch gelang Lukas Steininger in der 78. Minute noch ein Ehrentreffer für die Gäste zum 5:2. Dieser Treffer änderte jedoch nichts mehr am klaren Sieg der TSU Martinsberg. Die Gastgeber spielten die letzten Minuten souverän herunter und ließen keine weiteren Chancen für die Gäste zu.

Mit diesem deutlichen 5:2-Sieg bestätigte die Turn- und Sportunion Martinsberg die 13. Position in der Tabelle. Der SV Krumau/Kamp hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und an den Schwächen arbeiten, die in diesem Spiel deutlich offenbart wurden.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Martinsberg : Krumau - 5:2 (3:1)

78 Lukas Steininger 5:2

73 Michal Rossmann 5:1

68 Jürgen Schwarzl 4:1

45 Lukas Müller 3:1

28 Michal Rossmann 3:0

11 Niklas Lammeraner 2:0

6 Michal Rossmann 1:0

