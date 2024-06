Spektakulärer Torregen: USC Pöggstall bezwingt SV Lichtenau mit 6:5

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:13

In einem nervenaufreibenden Spiel setzte sich der USC Pöggstall gegen den SV Lichtenau mit 6:5 durch. Die Partie in der 26. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau bot den Zuschauern ein wahres Torfestival, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Insbesondere Samuel Centes, der vier Tore erzielte, und Moritz Martin von den Lichtenauern, der mit einer beeindruckenden Leistung glänzte, prägten das Spielgeschehen.

Frühe Führung und dramatischer Ausgleich

Das Spiel begann turbulent, als Jakob Trapel in der 7. Minute nach einem Eckball zum 1:0 für die Lichtenauer abstaubte. Der USC Pöggstall versuchte schnell zu antworten, aber zunächst scheiterte Samuel Centes mit einem Lattenkopfball. In der 18. Minute zeigte Alexander Schnait seine Klasse und erhöhte nach einem Alleingang auf 2:0 für die Gäste. Doch die Pöggstaller gaben sich nicht geschlagen und schlugen in der 23. Minute durch Szymon Kamil Cukier zurück.

Nur eine Minute später traf David Schroll zum 2:2, was das Momentum auf die Seite des USC Pöggstall verlagerte. In der 24. Minute gelang Erich Stumpfer mit einem Distanzschuss ein Tor für den SV Lichtenau, bevor erneut Samuel Centes in der 42. Minute das 3:3 für die Pöggstaller besorgte. Die erste Halbzeit endete somit unentschieden und ließ die Spannung für die zweite Hälfte aufrechterhalten.

Hochspannung bis zur letzten Minute

Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Lichtenauer erneut die Führung, als Moritz Martin in der 51. Minute nach einem Sololauf gegen den Torhüter Lukas Siebehandl erfolgreich war. Doch der USC Pöggstall zeigte sich resilient: In der 61. Minute netzte Samuel Centes zum 4:4 ein.

Gelb-Rot: Nr4 Moritz Martin (73., Kritik) Anonym.at, Ticker-Reporter

Das Spiel wogte weiterhin hin und her, bis Marcel Edlinger in der 80. Minute nach einem Eckball von Erich Stumpfer die Lichtenauer wieder in Führung brachte.

Die Schlussphase der Partie war geprägt von Dramatik und Spannung. Zunächst gelang Samuel Centes in der 84. Minute ein weiterer Treffer für den USC Pöggstall, der das Spiel erneut ausglich. Nur drei Minuten später machte Centes mit einem weiteren Tor den Sieg für die Pöggstaller perfekt. Die Lichtenauer versuchten noch einmal alles, doch die Abwehr des USC Pöggstall hielt stand.

Das Spiel endete schließlich nach 92 Minuten mit einem 6:5-Sieg für den USC Pöggstall. Dieses Match wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, sowohl für die beeindruckende Offensivleistung beider Teams als auch für die herausragende individuelle Performance von Spielern wie Samuel Centes und Moritz Martin.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USCP : Lichtenau - 6:5 (3:3)

87 Samuel Centes 6:5

84 Samuel Centes 5:5

80 Marcel Edlinger 4:5

61 Samuel Centes 4:4

51 Moritz Martin 3:4

42 Samuel Centes 3:3

24 David Schroll 2:3

23 Szymon Kamil Cukier 1:3

21 Erich Stumpfer 0:3

18 Alexander Schnait 0:2

7 Jakob Trapel 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.