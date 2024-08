SV Jauerling triumphiert über USC Pöggstall mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 10:11

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau setzte sich der SV Jauerling, vor 150 Zuschauern, mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen den USC Pöggstall durch. Von Beginn an zeigte der Sportverein Jauerling seine Entschlossenheit, das Spiel zu dominieren. In einer hart umkämpften Partie behielt der Gastgeber die Oberhand und konnte sich am Ende über drei wichtige Punkte freuen.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für den SV Jauerling

Das Spiel zwischen dem SV Jauerling und dem USC Pöggstall wurde mit großem Elan begonnen. Beide Teams schenkten sich nichts und es entwickelte sich schnell ein intensiver Schlagabtausch. In der 40. Minute gelang es dem SV Jauerling, das erste Mal zuzuschlagen: Reinhard Kremser brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses Tor setzte ein wichtiges Zeichen und beflügelte das Team aus Jauerling, das mit einem 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Zweite Halbzeit: Jauerling zieht davon, Pöggstall kontert

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Der SV Jauerling kam mit frischem Elan aus der Kabine und wollte die Führung ausbauen. In der 57. Minute war es Markus Gruber, der den Vorsprung auf 2:0 erhöhte. Ein sauberer Abschluss ließ dem Torwart der Pöggstaller keine Chance und brachte die Heimfans zum Jubeln.

Doch der USC Pöggstall gab sich nicht kampflos geschlagen. In der 73. Minute verkürzte Szymon Kamil Cukier mit einem sehenswerten Freistoß auf 2:1 und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Die Spannung war greifbar und beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und hoher Dramatik. In der 85. Minute musste Pascal Halwachs vom SV Jauerling mit Gelb-Rot vom Platz, was die Gastgeber in eine schwierige Situation brachte. Trotz Unterzahl gelang es dem Sportverein Jauerling, in der 90. Minute den Sack zuzumachen: Markus Gruber erzielte mit seinem zweiten Tor des Abends das entscheidende 3:1 und sicherte damit den verdienten Sieg für sein Team.

Nach einer spannenden Nachspielzeit von insgesamt acht Minuten, in denen beide Mannschaften noch einmal alles gaben, endete das Spiel schließlich mit einem 3:1 für den SV Jauerling. Die Mannschaft von Trainer Manuel Weinauer zeigte eine starke Leistung und konnte sich über einen wichtigen Sieg in der ersten Runde der neuen Saison freuen.

Der SV Jauerling hat mit diesem Sieg bewiesen, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der USC Pöggstall hingegen muss die Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Insgesamt war es ein mitreißendes Spiel, das den Fans einiges an Spannung bot.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Jauerling : USCP - 3:1 (1:0)

97 Markus Gruber 3:1

73 Szymon Kamil Cukier 2:1

57 Markus Gruber 2:0

40 Reinhard Kremser 1:0

