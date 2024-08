FC Union Stein gewinnt knapp gegen TSU Martinsberg

Spielberichte

Der FC Union Stein hat in einem packenden Match gegen die TSU Martinsberg einen knappen 1:0-Sieg eingefahren. Das Spiel, vor etwa 60 Zuschauern, der 1. Runde in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau war von taktischen Finessen und kämpferischem Einsatz geprägt. Lukas Höllriegl avancierte dabei zum Matchwinner, als er in der 70. Minute das einzige Tor der Partie erzielte.

Intensive erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem FC Union Stein und der Turn- und Sportunion Martinsberg begann mit viel Spannung und hohen Erwartungen auf beiden Seiten. Bereits in der Anfangsphase versuchten beide Mannschaften, das Spiel zu kontrollieren und frühzeitig Akzente zu setzen.

In der 34. Minute kam es zu einer strittigen Szene. Der FC Union Stein erzielte ein Tor, das jedoch vom Schiedsrichter aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Diese Entscheidung sorgte für einige Diskussionen auf dem Platz und unter den Fans, aber das Spiel ging torlos weiter. Beide Teams zeigten viel Engagement und kämpften um jeden Ball, jedoch gelang es keinem von beiden, bis zur Halbzeitpause den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzten beide Mannschaften ihre Bemühungen fort, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Martinsberger zeigten sich besonders in den ersten Minuten nach der Pause angriffslustig, während der FCU versuchte, durch gezielte Konter gefährlich zu werden. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem jede kleine Unachtsamkeit bestraft werden konnte.

In der 70. Minute gelang dann die spielentscheidende Aktion. Lukas Höllriegl vom FC Union Stein nutzte eine Lücke in der Abwehr der Gäste und schoss den Ball unhaltbar ins Netz. Die Fans des FCU jubelten und feierten den Führungstreffer. Diese 1:0-Führung brachte dem Fußballclub Union Stein einen psychologischen Vorteil, der ihnen half, die Defensive zu stabilisieren und die Angriffe der Turn- und Sportunion Martinsberg erfolgreich abzuwehren.

In den verbleibenden Minuten drängten die Martinsberger auf den Ausgleich, doch die Abwehr des FC Union Stein stand sicher und ließ keine gefährlichen Chancen mehr zu. Die Anspannung war bis zur letzten Minute spürbar, da ein einziger Fehler den hart erkämpften Vorsprung wieder zunichte machen konnte.

Als der Schiedsrichter schließlich nach 95 Minuten das Spiel abpfiff, brachen auf Seiten des FCU die Jubelstürme los. Der knappe, aber verdiente Sieg wurde ausgiebig gefeiert. Dank des entscheidenden Treffers von Lukas Höllriegl konnte der FC Union Stein die ersten drei Punkte der Saison einfahren und einen geglückten Start in die neue Spielzeit verzeichnen.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: FCU Stein : Martinsberg - 1:0 (0:0)

70 Lukas Höllriegl 1:0

