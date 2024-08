SV Jauerling gewinnt klar mit 4:0 gegen den FC Union Stein

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 12:43

Im Duell der 2. Runde in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau (NÖ) sicherte sich der SV Jauerling einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den FC Union Stein. Die Partie bot den zirka 50 Zuschauern zahlreiche Höhepunkte, darunter vier Treffer und mehrere Lattenschüsse. Schon in der ersten Halbzeit stellte der Sportverein Jauerling die Weichen für den späteren Erfolg, während der Fußballclub Union Stein trotz einiger guter Ansätze letztlich chancenlos blieb.

Dominanz des SV Jauerling in der ersten Halbzeit

Von Beginn an zeichnete sich ein lebhaftes Spiel ab. Bereits in der 3. Minute zeigte Scherzer, der heute den verletzten Schaffer im Tor der Gäste ersetzte, seine Qualitäten und parierte eine frühe Chance der Heimischen. Wenige Minuten später setzte der SV Jauerling weitere Akzente in der Offensive, doch eine gefährliche Ecke fand keinen Abnehmer.

Es war eine gute Anfangsphase beider Teams, doch der SV Jauerling übernahm zunehmend die Kontrolle. In der 25. Minute war es dann so weit: Daniel Reiter erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Dies war der Startschuss für eine dominantere Phase des SV Jauerling. Nur fünf Minuten später baute Walter Staffenberger die Führung auf 2:0 aus, nachdem ein Freistoß von Gruber von Scherzer nicht festgehalten werden konnte und der Nachschuss erfolgreich verwertet wurde.

Der FC Union Stein zeigte zwar Kampfgeist, kam aber nicht entscheidend vor das Tor des Sportverein Jauerling.

SV Jauerling setzt den Schlusspunkt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv. Der FC Union Stein versuchte, den Rückstand zu verkürzen, und hatte in der 52. Minute erneut Pech, als ein Schuss nur die Latte traf. Die Bemühungen der Gäste wurden jedoch nicht belohnt. Stattdessen kontrollierte der SV Jauerling zunehmend das Spielgeschehen.

Ein Lattenschuss von Gruber in der 70. Minute, sowie ein knapp verfehlter Konter von Lukac in der 84. Minute zeigten, dass der SV Jauerling weiterhin offensiv agierte. In der 86. Minute war es dann Markus Gruber, der das 3:0 für den SV Jauerling markierte.

Die Schlussminuten gehörten ebenfalls dem SV Jauerling. Nach 88 Spielminuten traf Lukac nur die Latte. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, setzte Jan Kremser den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 4:0.

Der SV Jauerling zeigte über die gesamte Spielzeit eine beeindruckende Leistung und verdiente sich diesen klaren Sieg. FC Union Stein hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sammeln und in den kommenden Spielen wieder angreifen.

Mit diesem überzeugenden 4:0-Erfolg klettert der Sportverein Jauerling in der Tabelle weiter nach oben und setzt ein klares Zeichen in der noch jungen Saison.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Jauerling : FCU Stein - 4:0 (2:0)

90 Jan Kremser 4:0

86 Markus Gruber 3:0

30 Walter Staffenberger 2:0

25 Daniel Reiter 1:0

