ESV Krems siegt verdient gegen Krumau/Kamp

Details Sonntag, 25. August 2024 15:43

Der ESV Krems setzte sich in der 2. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau, vor etwa 50 Zuschauern, mit 2:0 gegen den Sportverein Krumau/Kamp durch. Die Hausherren dirigierten das Spiel von Beginn an und ließen den Gästen kaum Chancen. Denis Asani und Denis Beniuga sorgten mit ihren Toren für den verdienten Sieg der Kremser.

Frühe Führung durch Asani

Bereits in der 6. Minute konnte der ESV Krems das erste Mal jubeln. Denis Asani traf nach einem schnellen Angriff und brachte die Kremser früh mit 1:0 in Führung. In den folgenden Minuten dominierten die Hausherren das Spielgeschehen und ließen den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. Die erste halbe Stunde gehörte klar den Kremsern, die sowohl in den Spielanteilen als auch bei den Chancen überlegen waren. Trotz der Dominanz gelang es ihnen jedoch nicht, das Ergebnis weiter auszubauen.

In der 25. Minute hatte Denis Beniuga eine große Chance, als er allein auf den Torwart zulief, den Ball jedoch knapp neben das Tor setzte. In der 36. Minute hatte Denis Asani erneut eine Chance, ein Tor zu erzielen, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Kurz vor der Halbzeitpause bot sich den Kremsern noch eine weitere große Gelegenheit. Wieder war es Asani, der plötzlich komplett allein vor dem Torwart von Krumau/Kamp stand, er konnte den Ball jedoch nicht im Netz unterbringen. Mit einem Halbzeitstand von 1:0 ging es in die Kabinen.

Beniuga macht den Sack zu

Nach der Pause blieb das Spielbild unverändert. Die Krumauer versuchten zwar vereinzelt mehr in die Offensive zu investieren, doch ihre Angriffe waren nicht zwingend genug und wurden nicht fertig gespielt.

Der ESV Krems hingegen blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. In der 60. Minute hatten sie eine weitere große Chance, als Denis Beniuga aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Doch in der 65. Minute sollte er es besser machen. Er kam über die rechte Seite frei in den Strafraum und verwandelte sicher zum 2:0 für die Kremser.

Nach diesem Treffer schien das Spiel entschieden. Die Gäste aus Krumau/Kamp konnten keine nennenswerten Akzente mehr setzen. Ein Freistoß aus 25 Metern verfehlte das Tor klar. In den letzten Minuten des Spiels spielte der ESV Krems die Partie souverän herunter.

Eine letzte Topchance für die Kremser ergab sich in der 90. Minute, als der Torwart von Krumau/Kamp einen Schuss ins Aus lenkte und es zur Ecke kam. Diese brachte jedoch nichts ein und war die letzte nennenswerte Aktion des Spiels. Daraufhin beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem Endstand von 2:0 für den ESV Krems.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ESV Krems : Krumau - 2:0 (1:0)

65 Denis Beniuga 2:0

6 Denis Asani 1:0

