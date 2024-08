USV Furth bezwingt Sallingberg/Ottenschlag

Spielberichte

In einem intensiven Spiel konnte der USV Furth die SG Sallingberg/Ottenschlag mit 3:1 besiegen. Das Match in der 2. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte. Besonders auffällig war der Einsatz von Vjekoslav Ilak, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Sieg der Further beitrug.

Ausgeglichene erste Hälfte

Der USV Furth startete mit viel Energie in die Partie und setzte bereits früh Akzente. In der 6. Minute hatte Mario Lucic die erste Möglichkeit für die Gastgeber, doch sein Weitschuss verfehlte knapp das Ziel. Die Spielgemeinschaft aus Sallingberg/Ottenschlag konnte in den Anfangsminuten ebenfalls überzeugen und agierte kompakt. Besonders nach einem Eckball in der 16. Minute wurde es gefährlich, als Vjekoslav Ilak die Kugel an die Latte setzte.

In der 38. Minute gelang es Askhab Alsultanov, den Ball per Kopf ins Netz zu befördern und damit das 1:0 für den USV Furth zu erzielen. Die Gäste versuchten, noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive der Further hielt stand.

Hitzige zweite Halbzeit mit zwei Ampelkarten

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 48. Minute erhielt die SG Sallingberg/Ottenschlag einen Strafstoß zugesprochen, den Antonin Hynek souverän zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Doch die Antwort der Further ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später konnte Vjekoslav Ilak durch einen satten Schuss vom 16er Eck den erneuten Führungstreffer zum 2:1 erzielen.

Die Partie wurde zunehmend hitziger. In der 56. Minute sah Mario Lucic nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, gefolgt von Pavel Korabarov auf Seiten der Gäste, der wegen Kritik ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz der Unterzahl auf beiden Seiten drängte der USV Furth weiter auf das nächste Tor. Marcel Sam hatte in der 64. Minute eine große Chance, scheiterte jedoch an der Stange.

Schließlich war es wieder Vjekoslav Ilak, der in der 78. Minute mit einem schönen Schlenzer an die lange Stange das 3:1 für den Union Sportverein Furth erzielte. Dieser Treffer schien den Widerstand der Gäste zu brechen, und die Further kontrollierten das Spielgeschehen bis zum Ende der regulären Spielzeit. Trotz eines letzten Versuchs von Stummer, der in der 81. Minute knapp am Tor vorbeiköpfte, konnte die SG Sallingberg/Ottenschlag nichts mehr ausrichten.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und der USV Furth durfte sich über einen verdienten 3:1-Erfolg freuen. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und sicherte sich damit wichtige Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Thiemo Tiefenbacher (17581 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Thiemo Tiefenbacher mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.