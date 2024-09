ASV Gutenbrunn siegt in torreichem Duell gegen USV Bleicher Weiten

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 16:35

Der ASV Gutenbrunn konnte sich in einem packenden Spiel gegen den USV Weiten mit 5:2 durchsetzen. Das Match war von Anfang an hart umkämpft und bot den etwa 80 Zuschauern zahlreiche spannende Szenen und Tore. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel noch einmal Fahrt auf, und die Gutenbrunner setzten sich letztlich durch.

Furioser Start mit frühem Führungstreffer

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 10. Minute konnte der ASV Gutenbrunn das erste Tor erzielen. Nikoley Schibany setzte sich durch und schoss den Ball ins Netz. Die ersten Minuten gehörten eindeutig dem ASV, schon zuvor hatte Jakob Ehn eine Chance.

Doch die Gäste aus Weiten ließen sich nicht lange bitten. In der 24. Minute gelang ihnen der Ausgleich durch Ondrej Gabor, der eine präzise Vorlage von Julian Schindele verwertete. Wenige Minuten später, in der 43. Minute, drehte Lukas Höfinger das Spiel zugunsten der Gäste. Er verwandelte einen direkten Eckball zum 2:1.

Der ASV Gutenbrunn reagierte jedoch prompt und glich noch vor der Halbzeitpause aus. In der 45. Minute war es Michael Temper, der nach einer Kopfballvorlage den Ball per Volley ins Tor beförderte. Mit einem 2:2-Unentschieden gingen die Teams in die Kabine.

Hitzige zweite Halbzeit und späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Der ASV Gutenbrunn übernahm erneut die Kontrolle, und es folgten Chancen auf beiden Seiten. In der 54. Minute kam es zu einer Konterchance für den USV Weiten, die jedoch aufgrund einer ungenauen Flanke ungenutzt blieb. Mittlerweile war das Match ausgeglichen und beide Teams hatten Gelegenheiten, erneut in Führung zu gehen.

In der 74. Minute brachte Jakob Ehn die Heimischen wieder in Führung. Nach einer Verlängerung mit dem Kopf, machte er das umjubelte 3:2. Unmittelbar darauf mussten die Weitener einen herben Rückschlag hinnehmen, als Andreas Steininger nach Kritik die Gelb-Rote Karte sah und das Spielfeld verlassen musste.

Die Weitener versuchten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 75. Minute hatte Ondrej Gabor eine gute Torchance, doch der Torhüter des ASV Gutenbrunn verhinderte den Treffer mit einer starken Parade. Die Schlussphase war geprägt von einer hitzigen Atmosphäre, und die Gutenbrunner bekamen weitere Topchancen.

In den letzten Minuten des Spiels schlug der ASV Gutenbrunn noch zweimal zu. In der 90. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Lukas-Christoph Dirnberger das 4:2, nachdem er einen Pass in die Tiefe erhalten hatte. Nur zwei Minuten später setzte er den Schlusspunkt mit seinem zweiten Tor zum 5:2-Endstand. Diesmal konnte der Torhüter zunächst retten, doch Dirnberger versenkte den Nachschuss sicher im Netz.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg setzt sich der ASV Gutenbrunn in der 3. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau durch und kann sich über drei wichtige Punkte freuen. Die Gäste aus Weiten haben trotz einer guten Leistung das Nachsehen und müssen sich auf das nächste Spiel konzentrieren.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Gutenbrunn : USV Weiten - 5:2 (2:2)

93 Lukas-Christoph Dirnberger 5:2

91 Lukas-Christoph Dirnberger 4:2

74 Jakob Ehn 3:2

46 Michael Temper 2:2

43 Lukas Höfinger 1:2

24 Ondrej Gabor 1:1

10 Nikoley Schibany 1:0



