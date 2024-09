SV Droß feiert knappen Auswärtssieg

Spielberichte

In der 4. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau kam es zu einem packenden Aufeinandertreffen zwischen dem Union Sportverein Kirchschlag/Waldviertel und dem Sportverein Droß. Das Spiel, das mit einem knappen 1:2 zugunsten der Gäste endete, bot den Zuschauern viele aufregende Momente und einen ständigen Wechsel der Spielhoheit.

Hausherren mit Blitzstart - Gäste antworten mit Doppelschlag

Bereits in der 4. Spielminute ging der Union Sportverein Kirchschlag in Führung. Jan Leitner nutzte eine schlechte Zuteilung der Droßer Verteidigung und traf zum 1:0. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für eine temporeiche erste Halbzeit. In den Anfangsminuten zeigten sich die Gastgeber entschlossen und druckvoll, was sich auch in mehreren Offensivaktionen widerspiegelte.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht lange bitten und setzten ebenfalls Akzente. In der 17. Minute kam es zu einem gefährlichen Konter, als Patrick Klaffl die Kugel eroberte und Vaclav Tomecek bediente. Dieser flankte zu Timo Mantler, dessen Kopfball jedoch nur die Stange küsste. Droß war jetzt deutlich im Vormarsch und drängte auf den Ausgleich.

In der 33. Minute war es dann soweit: Vaclav Tomecek erzielte nach einer sehenswerten Kombination das 1:1. Nur wenige Minuten später bereitete Lukas Malina das zweite Tor der Gäste mustergültig vor. Sein Einsatz im Mittelfeld ermöglichte es Michael Stöller, per Abpraller zur 2:1-Führung für den Sportverein Droß einzuschieben.

Chancen auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel weiter an Intensität zu. Kirchschlag erhöhte den Druck und versuchte mit allen Mitteln, den Ausgleich zu erzielen. In der 58. Minute war die Heimmannschaft klar am Drücker und belagerte förmlich das Tor der Gäste. Dies mündete in einer Serie von Eckbällen, die jedoch nicht zum Erfolg führten.

Auf der anderen Seite zeigte Droß immer wieder gefährliche Konter. In der 62. Minute spielte sich Patrick Klaffl hervorragend frei, sein Schuss landete jedoch nur am Pfosten. Nur zwei Minuten später verpasste Michael Stöller nach einer Hereingabe von Timo Mantler knapp das Tor. Die Chancen für Droß häuften sich, doch die Vorentscheidung wollte nicht fallen.

Die spannendste Szene der Schlussphase ereignete sich in der 82. Minute, als Florian Steiner im Tor der Droßer eine Weltparade zeigte und den sicheren Ausgleich verhinderte. Dies war eine der letzten großen Chancen für Kirchschlag, das in den verbleibenden Minuten keine entscheidende Aktion zustande brachten.

Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 2:1-Sieg für den Sportverein Droß. Trotz einer kämpferischen Leistung und zahlreicher Chancen konnte der Union Sportverein Kirchschlag das Blatt nicht wenden und musste sich letztlich geschlagen geben.

Co-Trainer des SV Dross, Halil Tanrikulu:

"In Halbzeit 1 hatten wir Kirchschlag nach dem frühen Gegentreffer unter Kontrolle. Im zweiten Durchgang haben wir ein Hunderennen gesehen, dennoch, ein verdienter Sieg für uns."

