Spannung pur: ESV Krems gewinnt 4:3 gegen USC Pöggstall

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 16:59

Der ESV Vorwärts Krems konnte sich in einem packenden Spiel der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau, vor rund 80 Zuschauern, gegen den USC Pöggstall knapp mit 4:3 durchsetzen. In einem Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb, wechselte die Führung mehrfach, bevor die Kremser das Spiel in der Nachspielzeit endgültig für sich entschieden.

Der ESV Krems legt vor

Zu Beginn des Spiels kontrollierten die Kremser das Geschehen. Bereits in der 20. Minute gelang Denis Sebastian Danca das erste Tor für die Gäste. Danca nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des USC Pöggstall und brachte den ESV Krems mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später schlug Bujar Hajrulahi zu und erhöhte auf 2:0. Der USC Pöggstall wirkte in dieser Phase am falschen Fuß erwischt.

Doch die Pöggstaller zeigten Moral und kämpften sich zurück. In der 36. Minute gelang Martin Turcar der Anschlusstreffer, der die Hausherren wieder ins Spiel brachte. Sein Treffer aus der Distanz war ein echtes Highlight und sorgte dafür, dass der USC Pöggstall zur Halbzeit nur noch mit 1:2 hinten lag.

USC Pöggstall gleicht aus und geht in Führung

Nach der Pause kam der USC Pöggstall wie verwandelt aus der Kabine. In der 50. Minute glich Szymon Kamil Cukier per Freistoß zum 2:2 aus. Der Freistoß war präzise geschossen und ließ dem Kremser Torwart keine Chance. Zehn Minuten später gelang Samuel Centes der Führungstreffer für die Pöggstaller. Nach einem schnellen Zuspiel nutzte er seine Chance eiskalt und drehte das Spiel zugunsten der Hausherren.

Doch die Führung sollte nicht lange Bestand haben. Der ESV Krems zeigte, warum er zu den stärksten Teams der Liga gehört, und setzte die Pöggstaller in der Schlussphase massiv unter Druck. In der 78. Minute gelang Yunus Emre Köse der Ausgleichstreffer zum 3:3. Die Pöggstaller Verteidigung konnte den Angriff der Gäste nicht abwehren, und Köse nutzte die Gelegenheit, um den Ball ins Netz zu befördern.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Das Spiel schien bereits auf ein Unentschieden hinauszulaufen, als Denis Sebastian Danca in der 93. Minute erneut zuschlug. Sein zweites Tor des Abends brachte den ESV Krems mit 4:3 in Führung. Die Pöggstaller versuchten in den verbleibenden Minuten alles, um noch einmal auszugleichen, doch die Kremser Abwehr hielt stand.

In der Nachspielzeit passierte nichts Entscheidendes mehr, und so endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem knappen 4:3-Sieg für den ESV Krems. Für die Zuschauer war es ein packendes Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war.

Der USC Pöggstall hat trotz der Niederlage gezeigt, dass sie zu den besten Teams der Liga gehören. Der ESV Krems hingegen lieferte eine kleine Überraschung und konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USCP : ESV Krems - 3:4 (1:2)

93 Denis Sebastian Danca 3:4

78 Yunus Emre Köse 3:3

60 Samuel Centes 3:2

50 Szymon Kamil Cukier 2:2

36 Martin Turcar 1:2

30 Bujar Hajrulahi 0:2

20 Denis Sebastian Danca 0:1

