ASV Gutenbrunn siegt in spannender Partie in Furth

Spielberichte

Der ASV Gutenbrunn konnte sich in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau in einem aufregenden Spiel mit 3:2 gegen den USV Furth durchsetzen. Der Arbeitersportverein aus Gutenbrunn ging früh in Führung und konnte diese bis zur Halbzeit auf 2:0 ausbauen. Im zweiten Durchgang erhöhte Martin Blanar sogar auf 3:0, ehe Marcel Sam die Further mit zwei Treffern zurück ins Spiel brachte. Trotz einer fulminanten Aufholjagd der Further reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Blanar schnürt Doppelpack

Schon in den ersten Minuten des Spiels übernahm der ASV die Initiative. Nach einem Eckball und einigen guten Offensivaktionen konnten die Gutenbrunner den USV Furth stark unter Druck setzen. In der 16. Minute war es schließlich Martin Blanar, der nach einem hohen Steilpass im Fünfmeterraum zur Stelle war und das 1:0 für die Gäste erzielte.

Die Further versuchten daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, aber der Arbeitersportverein hielt den Druck stand. Immer wieder erarbeiteten sich die Gutenbrunner Chancen, und in der 41. Minute war es erneut Martin Blanar, der nach einer Flanke im Strafraum lauerte und zum 2:0 einschob. Die Further hatten kurz vor der Pause noch eine Chance durch einen Freistoß, der jedoch nichts einbrachte, sodass es mit dem Stand von 0:2 in die Kabinen ging.

Unbelohnte Further Aufholjagd

Nach der Pause versuchte der USV Furth, das Spiel zu drehen, und kam zu einigen guten Möglichkeiten. In der 53. Minute hatten die Further eine Riesenchance durch Mohssine Schwarzinger, dessen Fallrückzieher jedoch über das Tor abgefälscht wurde. Doch es waren erneut die Gutenbrunner, die zuschlugen. In der 54. Minute gelang Martin Blanar sein dritter Treffer des Tages. Nach einem langen Ball lupfte er den Ball über den Further Torwart und stellte auf 3:0.

Doch der USV Furth gab nicht auf. In der 83. Minute erzielte Marcel Sam das 1:3 und weckte damit neue Hoffnungen bei den Furthern. Nur zwei Minuten später war es erneut Sam, der nach einer druckvollen Phase der Further zum 2:3 traf. Die Spannung im Spiel stieg, und in den letzten Minuten warfen die Further alles nach vorne. Es gab weitere Chancen, unter anderem durch einen Schuss von Mario Lucic, der jedoch das Tor verfehlte.

In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig für den Arbeitersportverein aus Gutenbrunn, als die Further einen Freistoß zugesprochen bekamen. Doch die Gutenbrunner Verteidigung hielt stand, und der Torwart konnte einen weiteren Angriff der Further entschärfen. Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach 95 Minuten ab und der ASV Gutenbrunn konnte einen knappen, aber verdienten 3:2-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Pauli14 (4150 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Pauli14 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.