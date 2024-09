SV Jauerling feiert beeindruckenden 7:1-Sieg gegen SG Sallingberg/Ottenschlag

Spielberichte

Sonntag, 08. September 2024

Der SV Jauerling hat, vor etwa 75 Zuschauern, in der vierten Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau (NÖ) einen souveränen 7:1-Erfolg gegen SG Sallingberg/Ottenschlag eingefahren. Von Beginn an dominierte der Sportverein Jauerling die Partie und ließ den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Besonders Markus Gruber glänzte mit einem Viererpack und trug maßgeblich zum klaren Sieg seiner Mannschaft bei.

Frühe Führung für den SV Jauerling

Bereits nach wenigen Sekunden zeigte der SV Jauerling seine Entschlossenheit. In der ersten Spielminute wurde Markus Gruber im Strafraum gefoult und verwandelte den anschließenden Elfmeter sicher zur 1:0-Führung. Diese frühe Führung gab dem Heimteam die nötige Sicherheit und sie übernahmen sofort die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In der 26. Minute baute der Sportverein Jauerling seine Führung weiter aus. Nach einer präzisen Hereingabe von der Seite war es Jan Kremser, der den Ball gekonnt ins Tor beförderte und auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Sallingberg/Ottenschlag hatten in dieser Phase des Spiels große Schwierigkeiten, dem Druck der Heimmannschaft standzuhalten.

Die erste Halbzeit endete somit mit einer komfortablen 2:0-Führung für den SV Jauerling. Trotz einiger Versuche der SG Sallingberg/Ottenschlag, zurück ins Spiel zu finden, blieb die Abwehr des Sportvereins Jauerling standhaft und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Gruber-Hattrick und weiteres Schützenfest

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Der SV Jauerling dominierte weiterhin das Spiel und ließ keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. In der 57. Minute war es erneut Markus Gruber, der nach einer gelungenen Vorarbeit von René Lukác zum 3:0 traf. Damit schnürte Gruber seinen Doppelpack und unterstrich seine starke Leistung an diesem Tag.

Doch der Stürmer war noch nicht fertig. Nur zehn Minuten später, in der 67. Minute, gelang Gruber sein Hattrick. Mit einem präzisen Abschluss markierte er das 4:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung in diesem Spiel. Die Gäste aus Sallingberg/Ottenschlag konnten dem nichts entgegensetzen und mussten sich den ständigen Angriffen des SV Jauerling erwehren.

In der 68. Minute konnten die Gäste jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer verzeichnen. Jan Stary erzielte den Ehrentreffer für Sallingberg/Ottenschlag und verkürzte auf 4:1. Dieser Treffer änderte jedoch nichts am dominanten Auftreten des SV Jauerling, der weiterhin das Spielgeschehen bestimmte.

In der 74. Minute setzte Longjie Xia mit einem weiteren Treffer zum 5:1 das Schützenfest des Sportvereins Jauerling fort. Die Abwehr der Gäste war sichtlich überfordert und konnte dem Angriffswirbel des Heimteams nichts entgegensetzen. Kurz vor Schluss, in der 85. Minute, traf erneut Markus Gruber zum 6:1 und krönte damit seine herausragende Leistung an diesem Tag.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Lukac in der 88. Minute. Nach einem erneuten Foul im Strafraum verwandelte er den Elfmeter sicher und stellte den Endstand von 7:1 für den SV Jauerling her. Mit diesem deutlichen Sieg festigte der Sportverein Jauerling seine Position in der Tabelle und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem klaren 7:1-Erfolg für den SV Jauerling, der damit einen weiteren wichtigen Sieg in der laufenden Saison feiern konnte. Die SG Sallingberg/Ottenschlag hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und die kommenden Spiele nutzen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Jauerling : Sallingberg/Ottenschlag - 7:1 (2:0)

88 René Luká? 7:1

85 Markus Gruber 6:1

74 Longjie Xia 5:1

68 Jan Stary 4:1

67 Markus Gruber 4:0

57 Markus Gruber 3:0

26 Jan Kremser 2:0

1 Markus Gruber 1:0

