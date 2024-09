Spannender Heimsieg: Sallingberg/Ottenschlag schlägt Emmersdorf

Spielberichte

Im Duell der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau setzte sich die SG Sallingberg/Ottenschlag gegen den SCU Emmersdorf mit 2:0 durch. Nach einem torlosen ersten Durchgangs sorgten die Gastgeber in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Die Treffer von Stummer und Elser bescherten Sallingberg/Ottenschlag den verdienten Heimsieg.

Chancenarm und kampfbetont

Von Beginn an zeigten sich die Hausherren engagiert und drängten die Gäste aus Emmersdorf in die Defensive. Bereits in der dritten Minute setzten die Sallingberg/Ottenschlag mit einem gefährlichen Stanglpass ein erstes Zeichen, doch die Hereingabe verfehlte sowohl Freund als auch Feind. Auch in der Folge blieben die Gastgeber am Drücker, doch ein Schuss von Hynek in der 26. Minute stellte Emmersdorfs Keeper Laimer vor keine großen Probleme.

Die Emmersdorfer hatten es schwer, sich zu befreien, konnten aber auch einige Akzente setzen. So verfehlte ein Solo eines angreifers das Ziel nur knapp. Ebenso zeichnete sich Sallingbergs Torwart Müllner in der 33. Minute mit einer starken Parade aus. Trotz dieser Aktionen blieb die erste Halbzeit torlos, da beide Teams keine der wenigen Chancen nutzen konnten.

Hausherren schlagen eiskalt zu

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber besser aus der Kabine. In der 50. Minute deutete sich dies bereits an, als Sallingberg/Ottenschlag den Druck erhöhte. Eine erste gefährliche Aktion der Gäste, ein Schuss in der 53. Minute, konnte die Defensive der Hausherren jedoch souverän abwehren.

Die Erlösung für die Fans der SG folgte in der 56. Minute: Nach einem präzisen Pass von Stary nutzte Martin Stummer die Gelegenheit und schob den Ball ins lange Eck zum 1:0 ein. Dieses Tor beflügelte die Gastgeber weiter, und sie setzten die Emmersdorfer zunehmend unter Druck.

Die Gäste hatten ihrerseits noch einige Chancen, um den Ausgleich zu erzielen, doch scheiterten immer wieder an der gut organisierten Abwehr der SG. Besonders dramatisch wurde es in der 76. Minute, als Hynek einen Schuss an die Stange setzte, den der Emmersdorfer Torwart jedoch auch noch entscheidend abfälschte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute: Nach einem Lochpass von Stummer kam der Ball in den Lauf von Elser, der sicher zum 2:0-Endstand verwandelte. In der Nachspielzeit versuchten die Gäste noch einmal alles, kamen aber nicht mehr entscheidend vor das Tor der Heimischen.

