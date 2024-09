Dezimierter USV Furth feiert Heimsieg gegen Droß

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau setzte sich der USV Furth mit 2:0 gegen den SV Droß durch. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen. Trotz der Dezimierung auf neun Spieler in der zweiten Halbzeit behielt der Union Sportverein Furth die Oberhand und ließ keine Treffer der Gäste zu.

Starke erste Halbzeit des USV Furth

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beiden Teams war der Siegeswille anzumerken. Bereits in der 7. Minute hätte es fast den ersten Jubel für den USV Furth gegeben, doch Mohssine Schwarzinger stand im Abseits. Der SV Droß versuchte ebenfalls Druck aufzubauen, aber die Further Abwehr stand sicher.

In der 13. Minute hatte der Union Sportverein Furth eine große Chance, als der Ball in den Strafraum von Droß gelangte und der Torhüter den Ball nicht richtig erwischte. Ein Abwehrspieler konnte jedoch zur Ecke klären. Beide Teams kämpften um jeden Ball, aber es dauerte bis zur 22. Minute, ehe das erste Tor fiel. Ein präzise getretener Freistoß von der Seite brachte den Ball in den Strafraum, und Mohssine Schwarzinger nutzte die Gelegenheit und erzielte das 1:0 für den USV Furth.

Droß versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, aber die Further Abwehr und Torhüter Florian Steiner verhinderten Schlimmeres. In der 39. Minute konnte Furth erneut jubeln. Philip Gosch nutzte einen Steilpass und schoss flach in die Ecke zum 2:0. Dieser Treffer gab den Furthern zusätzliche Sicherheit und sie gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Hausherren nur noch zu neunt

Nach der Pause versuchte der SV Droß, das Spiel zu drehen, und erspielte sich einige Chancen. Doch entweder gingen die Schüsse daneben oder wurden vom Further Torhüter pariert. In der 64. Minute versuchte David Weißenböck aus der Distanz sein Glück, doch der Ball flog übers Tor.

In der 72. Minute bekam der USV Furth einen Dämpfer, als Mario Lucic nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah. Der SV Droß witterte seine Chance und setzte den Gastgeber unter Druck. Nur acht Minuten später musste auch David Weißenböck mit Rot vom Platz. Damit war der USV Furth auf neun Spieler dezimiert.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen des SV Droß, der jedoch immer wieder an der starken Abwehr und dem Torhüter scheiterten. In der 87. Minute wurde ein Schuss weit übers Tor gesetzt, und auch mehrere Eckbälle in der 90. Minute brachten nichts ein. Die Further verteidigten mit aller Kraft und ließen keine Treffer zu. Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der USV Furth konnte einen verdienten 2:0-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Pauli14 (4250 Bonuspunkte)

