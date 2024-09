Torfestival im südlichen Waldviertel: ESV Krems bezwingt Weiten mit 6:4

Spielberichte

Ein aufregendes Duell in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau endete mit einem 6:4-Sieg des ESV Krems beim USV Weiten. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel voller Tore, umstrittener Entscheidungen und verpasster Chancen. Vor allem der Kremser Denis Danca brillierte mit fünf Treffern und war der entscheidende Mann des Abends.

Spiel kippt zwei Mal

Kaum war das Spiel angepfiffen, gelang dem ESV Krems ein schneller Führungstreffer. Bereits in der 8. Minute war es Denis Danca, der nach einem schnellen Angriff den Ball im Netz versenkte. Der USV ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete nur vier Minuten später durch Julian Schindele, der nach einem Gestochere im Strafraum den Ausgleich erzielte.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, und in der 26. Minute gelang es den Weitenern, die Führung zu übernehmen. Dominik Hellerschmid verwandelte nach einer schönen Vorarbeit von Julian Schindele und brachte den USV Weiten mit 2:1 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit drehte der ESV Krems das Spiel durch zwei Treffer von Denis Danca, beide unter umstrittenen Umständen. Erst glich Danca in der 45. Minute aus, dann erzielte er kurz vor dem Pausenpfiff das 3:2 für den ESV Krems, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen.

Torspektakel auch in der zweiten Halbzeit - Danca schnürt Fünferpack

Die zweite Hälfte begann wie die erste endete – mit einem Tor für den ESV Krems. Denis Danca war erneut zur Stelle und baute die Führung in der 50. Minute auf 4:2 aus. Zwei Minuten später sorgte Muarem Hajrulahi mit einem weiteren Treffer für die Kremser für das 5:2 und damit eine scheinbar beruhigende Führung.

Doch der USV Weiten gab nicht auf. In der 55. Minute verkürzte Miroslav Kralovic auf 3:5 und weckte damit neue Hoffnung bei den Weitenern. Diese wurde jedoch nur drei Minuten später abermals durch Danca wieder gedämpft, als der neue 22-jährige Legionär aus Rumänien seinen fünften Treffer des Abends erzielte und das 6:3 markierte.

In der 67. Minute hatten die Weitener die große Chance, durch einen Elfmeter den Rückstand zu verkürzen. Doch der Strafstoß wurde verschossen, vorangegangen war ein hartes Einsteigen, das Ondrej Gabor an einem 100%tigen Tor hinderte. Dieses Einsteigen blieb unbestraft.

In den letzten Minuten des Spiels setzte der USV Weiten noch einmal alles auf eine Karte und wurde in der 90. Minute belohnt. Thomas Schmid traf zum 4:6 und sorgte damit für den Endstand. Die Kremser verteidigten ihre Führung geschickt bis zum Abpfiff in der 94. Minute und sicherten sich drei wertvolle Punkte. Das Spiel endete mit einem spektakulären 6:4-Sieg für den ESV Krems, der sich durch eine starke Offensivleistung und eines Fünferpacks von Danca durchsetzten konnten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Haberl (3830 Bonuspunkte)

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USV Weiten : ESV Krems - 4:6 (2:3)

94 Thomas Schmid 4:6

58 Denis Sebastian Danca 3:6

55 Miroslav Kralovic 3:5

53 Muarem Hajrulahi 2:5

50 Denis Sebastian Danca 2:4

47 Denis Sebastian Danca 2:3

45 Denis Sebastian Danca 2:2

26 Dominik Hellerschmid 2:1

12 Julian Schindele 1:1

8 Denis Sebastian Danca 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Haberl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.