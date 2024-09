SV Lichtenau feiert Heimsieg in spannender Partie gegen SCU Emmersdorf

Spielberichte

Der SV Lichtenau sicherte sich in einem packenden Spiel gegen den SCU Emmersdorf einen 3:1-Sieg. Die Partie in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau zeigte von Beginn an hohen Einsatz und zahlreiche spannende Momente. Trotz einer roten Karte für die Heimmannschaft und starker Druckphasen der Gäste konnte der SV Lichtenau den Sieg letztlich verdient nach Hause bringen.

Frühes Tor und spannende erste Halbzeit

Bereits in der dritten Minute gelang es dem SV Lichtenau, durch Florian Trapel in Führung zu gehen. Nach einem Gestochere im Strafraum der Emmersdorfer klärte die Abwehr den Ball nur unzureichend, sodass Trapel aus halbrechter Position gekonnt ins kurze Eck abschloss. Die frühe Führung verlieh den Lichtenauern Selbstvertrauen und sie dominierten die Anfangsphase.

Die Gäste aus Emmersdorf versuchten umgehend, den Ausgleich zu erzielen, und kamen in der fünften Minute gefährlich vor das Tor der Lichtenauer. Ein Freistoß am 16er wurde von Torwart Wimmer pariert, der den Ball abprallen ließ. Trapel klärte letztlich knapp vor der Linie.

In der Folgezeit beruhigte sich das Spiel etwas, ohne dass jedoch die Spannung nachließ. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, wobei insbesondere die Lichtenauer durch Schnait und Rauscher gefährlich wurden. Emmersdorf setzte auf Standardsituationen, doch ein Freistoß von Jilek aus der 21. Minute blieb in der Mauer hängen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit nahm der Druck der Gäste zu. Ein Stangenschuss von Kitta in der 40. Minute und eine Doppelchance, bei der Torwart Wimmer zweimal glänzend parierte, zeigten die Angriffslust der Emmersdorfer. Dennoch ging es mit einer 1:0-Führung für den SV Lichtenau in die Pause.

Spannende Schlussphase trotz Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann mit einem gefährlichen Freistoß der Lichtenauer, der knapp am Außennetz kratzte. Doch in der 60. Minute ereignete sich ein Wendepunkt: Daniel Schwarz vom SV Lichtenau sah die rote Karte, was die Heimmannschaft in Unterzahl brachte.

Trotzdem gelang es den Lichtenauern, in der 72. Minute das 2:0 zu erzielen. Ein Treffer von Erich Stumpfer verschaffte ihnen etwas Luft. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später erzielte Adam Kitta den Anschlusstreffer für Emmersdorf. Die Gäste erhöhten den Druck und drängten auf den Ausgleich.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von hektischen Aktionen und starkem Druck der Emmersdorfer. Doch Torwart Wimmer erwies sich erneut als Fels in der Brandung und parierte mehrfach glänzend. Schließlich gelang es dem SV Lichtenau, in der Nachspielzeit den Sack zuzumachen. Moritz Martin bereitete vor, und Goran Zubac traf zum 3:1-Endstand.

Nach 96 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für den SV Lichtenau. Trotz der starken Phasen des SCU Emmersdorf und der Unterzahl zeigten die Lichtenauer eine beeindruckende Mannschaftsleistung und sicherten sich die drei Punkte.

