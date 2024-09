SV Jauerling siegt klar mit 4:0 gegen Krumau/Kamp

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 18:55

Ein souveräner Auftritt von SV Jauerling führte, vor etwa 75 Zuschauern, zu einem eindeutigen 4:0-Sieg gegen den Sportverein Krumau/Kamp. Bereits in der ersten Minute eröffnete Markus Gruber den Torreigen für die Gäste und legte damit den Grundstein für den souveränen Auswärtserfolg. Trotz bemühten Versuchen der Krumauer, das Blatt zu wenden, war das Team von Jauerling klar überlegen und konnte bis zum Ende der ersten Halbzeit einen komfortablen 3:0-Vorsprung herausspielen.

Blitzstart von SV Jauerling

Kaum hatte das Spiel begonnen, setzte SV Jauerling ein erstes Ausrufezeichen. Schon in der ersten Spielminute traf Markus Gruber zum 1:0 für die Gäste. Die frühe Führung brachte Jauerling einen perfekten Start und schockte den Sportverein Krumau/Kamp. Die Krumauer waren sichtlich bemüht, sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, hatten jedoch Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden.

In der 11. Minute legte Thomas Glaninger nach und erhöhte auf 2:0 für SV Jauerling. Die Gäste waren nun deutlich überlegen und setzten die Krumauer Defensive unter Druck. Bereits drei Minuten später, in der 14. Minute, schraubte Walter Staffenberger das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe. Die ersten 15 Minuten des Spiels waren geprägt von der offensiven Stärke und der Effizienz der Gäste, während die Krumauer keine Antwort auf den schnellen Rückstand fanden.

Kontrolle und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem 3:0 zur Halbzeitpause blieb das Bild auch in der zweiten Spielhälfte unverändert. Der Sportverein Krumau/Kamp versuchte zwar, das Spielgeschehen an sich zu reißen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive von SV Jauerling. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen und ließen nur wenige Chancen der Krumauer zu.

In der 85. Minute setzte Markus Gruber mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 4:0 für SV Jauerling. Der Sportverein Jauerling bewies damit erneut seine Qualität und entschied das Spiel endgültig für sich. Die Gastgeber aus Krumau/Kamp fanden bis zum Schlusspfiff keine Mittel mehr, um dem Spiel eine Wendung zu geben.

Mit diesem deutlichen Sieg in der 7. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau (NÖ) unterstreicht SV Jauerling seine Ambitionen und nimmt wichtige Punkte mit nach Hause. Der Krumau/Kamp hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen die ersten Punkte zu holen.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Krumau : Jauerling - 0:4 (0:3)

85 Markus Gruber 0:4

14 Walter Staffenberger 0:3

11 Thomas Glaninger 0:2

1 Markus Gruber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.