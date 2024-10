Packendes Unentschieden zwischen USV Furth und USV Kirchschlag

Spielberichte

In einem spannenden Duell der 8. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau trennten sich der USV Furth und der Union Sportverein Kirchschlag/Waldv. mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und sorgten für zahlreiche aufregende Momente. Trotz einer späten Führung der Gäste konnte der USV Furth in der Nachspielzeit noch ausgleichen und sicherte sich somit einen Punkt in diesem packenden Spiel.

Intensiver erster Durchgang

Der USV Furth startete kraftvoll in die Partie und konnte in der 19. Minute durch einen beeindruckenden Gewaltschuss von Lucic in Führung gehen. Der Schuss aus 18 Metern landete unhaltbar im Kreuzeck und versetzte die Further Fans in Begeisterung. Doch die Freude währte nicht lange. In der 33. Minute kam der Union Sportverein Kirchschlag zum Ausgleich. Nach einem unglücklichen Rückpass von Kuntner schoss Goalie Justl einen Gegenspieler an, Hick wusste diesen Fehler zu nutzen und beförderte den Ball ins Tor.

Der Ausgleich verlieh den Gästen neuen Schwung. Nur wenige Minuten später hätte Schwaringer die Heimischen beinahe erneut in Führung gebracht, scheiterte jedoch aus fünf Metern. Auf der anderen Seite verhinderte der Further Torhüter mit einer Fußabwehr eine hundertprozentige Chance durch Griller, was die Spannung in dieser intensiv geführten ersten Halbzeit aufrechterhielt. Die Teams gingen mit einem 1:1 in die Pause, bereit, in der zweiten Hälfte um die drei Punkte zu kämpfen.

Lucky Punch in Minute 91

Nach der Pause erhöhte Kirchschlag den Druck und kam in der 60. Minute durch Hick zur Führung. Der Angriff der Gäste ließ der Further Abwehr keine Chance und brachte die Gäste mit 2:1 in Front. Doch der USV Furth zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den erneuten Ausgleich.

Doch Bodnar bewahrte die Further vor einem höheren Rückstand, indem er einen Eckball der Gäste auf der Linie klärte. Die Gastgeber erhöhten in der Folge den Druck und kamen zu mehreren Chancen. Ein Freistoß blieb allerdings ohne Erfolg, ebenso wie eine vielversprechende Chance nach einem Eckball, die nur das Außennetz traf.

Die intensiven Bemühungen der Further zahlten sich schließlich in der Nachspielzeit aus. In der 91. Minute erlöste Gosch die Heimmannschaft mit einem späten Tor zum 2:2. Dieser späte Ausgleichstreffer sorgte für Jubel auf den Rängen und sicherte dem USV Furth einen verdienten Punkt.

Das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden, das den Einsatz und die Entschlossenheit beider Mannschaften widerspiegelte. Trotz des verpassten Sieges können beide Teams mit ihrer Leistung zufrieden sein, da sie den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Spiel boten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Walter Weissenböck (1750 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Walter Weissenböck mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.