Souveräner Sieg für den SV Lichtenau gegen SG Sallingberg/Ottenschlag

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:45

In einem einseitigen Spiel der 8. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau zeigte der SV Lichtenau eine eindrucksvolle Leistung gegen die SG Sallingberg/Ottenschlag. Die Gäste setzten sich, vor etwa 110 Zuschauern, mit einem klaren 5:1-Sieg durch und sicherten sich wichtige Punkte. Von Beginn an war der SV Lichtenau spielbestimmend und ließ den Gastgebern kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste deutlich mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen.

Gäste führen früh

Der SV Lichtenau legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der 6. Spielminute in Führung. Lukas Engelmaier nutzte eine frühe Gelegenheit, um seine Mannschaft mit 1:0 in Front zu bringen. Diese frühe Führung setzte den Ton für das restliche Spiel, da die Lichtenauer weiterhin Druck auf die Gastgeber ausübten und sie in ihrer eigenen Hälfte festsetzten.

In der 35. Minute erhöhte Mathias Heider auf 2:0. Der SV Lichtenau zeigte sich spielerisch überlegen und nutzte die Schwächen der Sallingberger Abwehr eiskalt aus. Nur drei Minuten später war es erneut Mathias Heider, der seine herausragende Leistung mit einem weiteren Treffer krönte und das 3:0 für die Gäste erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Weitere Tore und Ehrentreffer

Nach der Pause setzte der SV Lichtenau seinen Siegeszug fort. In der 62. Minute schraubte Erich Stumpfer das Ergebnis auf 4:0, was jegliche Hoffnungen der SG Sallingberg/Ottenschlag auf eine Aufholjagd zunichtemachte. Die Gäste blieben dominant und ließen keine Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen.

In der Schlussphase des Spiels gelang der SG Sallingberg/Ottenschlag dann doch noch ein Tor. In der 89. Minute konnte Michael Elser auf 1:4 verkürzen und damit zumindest den Ehrentreffer für die Gastgeber markieren. Doch der SV Lichtenau antwortete prompt und stellte nur eine Minute später den alten Vier-Tore-Abstand wieder her. Noah Fock setzte den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 5:1-Endstand für den SV Lichtenau.

Der SV Lichtenau präsentierte sich über die gesamte Spielzeit als die klar bessere Mannschaft und verdiente sich den deutlichen Sieg. Die SG Sallingberg/Ottenschlag hatte dem druckvollen Spiel der Gäste wenig entgegenzusetzen und muss sich in den kommenden Spielen deutlich steigern, um wieder erfolgreich zu sein. Insgesamt ein eindrucksvoller Auftritt des SV Lichtenau, der seine Ambitionen in der Liga unterstrich.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Sallingberg/Ottenschlag : Lichtenau - 1:5 (0:3)

90 Noah Fock 1:5

89 Michael Elser 1:4

62 Erich Stumpfer 0:4

38 Mathias Heider 0:3

35 Mathias Heider 0:2

6 Lukas Engelmaier 0:1

