Gutenbrunn bezwingt Emmersdorf mit klarem 4:0-Auswärtssieg

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:02

Der ASV Gutenbrunn feierte einen überzeugenden 4:0-Sieg über den SCU Emmersdorf in der 8. Runde der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Die Gäste kontrollierten das Spiel, vor etwa 90 Zuschauern, von Beginn an und ließen dem Sportclub Union Emmersdorf keine Chance. Bereits in der ersten Minute gingen die Gutenbrunner in Führung und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus, ohne dem Gegner eine Möglichkeit zur Entfaltung zu geben.

Blitzstart der Gäste

Der Arbeitersportverein Gutenbrunn legte einen Traumstart hin. Bereits in der ersten Minute brachte Jakob Ehn seine Mannschaft in Führung. Der frühe Treffer setzte die Emmersdorfer sichtlich unter Druck und veränderte die Dynamik des Spiels zugunsten der Gäste. Die Emmersdorfer versuchten zwar, sich zu sammeln und zurück ins Spiel zu finden, doch die defensiv gut organisierten Gutenbrunner machten es ihnen schwer.

In der 18. Minute schlug der ASV erneut zu. Jakub Mucka, der sich an diesem Tag in Torlaune präsentierte, erzielte das 2:0 und sorgte damit schon früh in der Partie für klare Verhältnisse. Die Emmersdorfer, die sich von dem frühen Rückstand noch nicht erholt hatten, sahen sich nun mit einem Zwei-Tore-Rückstand konfrontiert. Die Gäste hielten den Druck aufrecht und ließen dem SCU Emmersdorf kaum Raum für eigene Offensivaktionen.

ASV Gutenbrunn macht den Sack zu

Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Der SCU Emmersdorf bemühte sich, den Anschluss zu finden, fand jedoch kein Mittel gegen die gut gestaffelte Defensive des Arbeitersportvereins Gutenbrunn. In der 55. Minute war es Tomas Hrusak, der auf 3:0 erhöhte und damit die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Aufholjagd zunichte machte. Mit diesem Tor war das Spiel praktisch entschieden, auch wenn noch viel Zeit auf der Uhr war.

Die Gutenbrunner zeigten sich weiterhin als die tonangebende Mannschaft und kontrollierten das Spielgeschehen souverän. In der 75. Minute machte Jakub Mucka mit seinem zweiten Treffer des Tages den klaren 4:0-Endstand perfekt. Die Emmersdorfer hatten nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich der Dominanz der Gäste beugen. Der Sportclub Union Emmersdorf fand auch in der Schlussphase keine Antwort auf das starke Auftreten des ASV Gutenbrunn.

Mit diesem klaren Auswärtserfolg setzt der Arbeitersportverein Gutenbrunn ein Ausrufezeichen in der Liga und bestätigt seine Ambitionen in der laufenden Saison. Der SCU Emmersdorf hingegen wird sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren müssen, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Emmersdorf : Gutenbrunn - 0:4 (0:2)

75 Jakub Mucka 0:4

55 Tomas Hrusak 0:3

18 Jakub Mucka 0:2

1 Jakob Ehn 0:1

