Bad Großpertholz rettet einen Punkt bei Groß Dietmanns

2. Klasse Waldviertel Süd: Etwa 120 Zuschauer sahen das Duell der zweiten Runde zwischen Groß Dietmanns und Bad Großpertholz. Im Spiel SVU Groß Dietmanns gegen den USC Bad Großpertholz trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Doch in der 16. Minute erzielte Jaroslav Ludacka das 1:0 für den SVU Groß Dietmanns. Benjamin Pollak erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 30 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für Groß Dietmanns ging es in die Kabine.

Fritz und Weber treffen zum Ausgleich

Die Gäste kamen entschlossen aus den Kabinen. Für den Anschlusstreffer von Bad Großpertholz zeichnete Fabian Fritz kurz nach Wiederbeginn verantwortlich (46.). In der 80. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Alexander Weber. Gedanklich hatte Gr. Dietmanns den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem USC Bad Großpertholz am Ende noch den Teilerfolg.

Groß Dietmanns machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei.

Mit zwei Punkten auf der Habenseite steht der USC Bad Großpertholz derzeit auf dem neunten Rang.

2. Klasse Waldviertel Süd: SVU Groß Dietmanns – USC Bad Großpertholz, 2:2 (2:0)

16 Jaroslav Ludacka 1:0

30 Benjamin Pollak 2:0

46 Fabian Fritz 2:1

80 Alexander Weber 2:2

