SV Waldhausen deklassiert ASV Gutenbrunn

2. Klasse Waldviertel Süd: Der SV Waldhausen (NÖ) erteilte dem ASV Gutenbrunn eine Lehrstunde und gewann vor etwa 130 Zuschauern mit 5:0. Der SV Waldhausen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ASV Gutenbrunn einen klaren Erfolg.

Andreas Kolm trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Daniel Gutmann schnürte einen Doppelpack (22./41.), sodass Waldhausen fortan mit 3:0 führte. Der Gastgeber gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Kolm und Gutmann erhöhen ihr Torkonto

Der SV Waldhausen (NÖ) baute die Führung aus, indem Kolm zwei Treffer nachlegte (65./70.). Letzten Endes schlug der SV Waldhausen im neunten Saisonspiel Gutenbrunn souverän mit 5:0 vor heimischer Kulisse.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der SV Waldhausen (NÖ) beim Sieg gegen den ASV Gutenbrunn verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Waldhausen weiter verheißungsvoll aus. Der SV Waldhausen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 31 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Waldhausen. Die Saisonbilanz des SV Waldhausen (NÖ) sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und zwei Unentschieden büßte der SV Waldhausen lediglich zwei Niederlagen ein. Die letzten Resultate von Waldhausen konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den achten Platz in der Tabelle ein. In dieser Saison sammelte Gutenbrunn bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Der SV Waldhausen (NÖ) stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim UFC Rastenfeld vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der ASV Gutenbrunn den SVU Groß Dietmanns.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Waldhausen (NÖ) – ASV Gutenbrunn, 5:0 (3:0)

12 Andreas Kolm 1:0

22 Daniel Gutmann 2:0

41 Daniel Gutmann 3:0

65 Andreas Kolm 4:0

70 Andreas Kolm 5:0

