Rastenfeld rutscht in Martinsberg in ein Debakel

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:25

2. Klasse Waldviertel Süd: Martinsberg zog Rastenfeld vor rund 50 Fans das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Tabellenletzten. An der Favoritenstellung ließ die TSU Martinsberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen den UFC Rastenfeld einen Sieg davon.

Martinsberg ging durch Christoph Schildorfer in der zehnten Minute in Führung. Martin Zapletal beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (18.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die TSU Martinsberg mit einer Führung in die Kabine ging.

Schildorfer und Zapletal mit Dreierpacks

Der dritte Streich von Martinsberg war Schildorfer vorbehalten (52.). Die TSU Martinsberg zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Zapletal (60./80.) und Schildorfer (79.) drei weitere Treffer. Oliver Temper legte in der 85. Minute zum 7:0 für Martinsberg nach. Am Schluss schlug die TSU Martinsberg Rastenfeld vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Nach diesem Erfolg steht Martinsberg auf dem neunten Platz der 2. Klasse Waldviertel Süd. In dieser Saison sammelte Martinsberg bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim UFC Rastenfeld klar erkennbar, sodass bereits 41 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Rastenfeld immens. Die Offensive des UFC Rastenfeld zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist Rastenfeld weiter in Bedrängnis geraten. Gegen die TSU Martinsberg war am Ende kein Kraut gewachsen.

Martinsberg tritt am kommenden Samstag beim USV Kirchschlag/Waldv. an, der UFC Rastenfeld empfängt am selben Tag den SV Waldhausen (NÖ).

2. Klasse Waldviertel Süd: TSU Martinsberg – UFC Rastenfeld, 7:0 (2:0)

10 Christoph Schildorfer 1:0

18 Martin Zapletal 2:0

52 Christoph Schildorfer 3:0

60 Martin Zapletal 4:0

79 Christoph Schildorfer 5:0

80 Martin Zapletal 6:0

85 Oliver Temper 7:0

