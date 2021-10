Eibenstein bricht bei Kirchberg/Walde ein

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:32

2. Klasse Waldviertel Süd: Der SV Kirchberg/Walde erreichte vor etwa 125 Besuchern einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SV Eibenstein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Kirchberg/Walde. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Jan Tuma brachte die Gastgeber in der 26. Spielminute in Führung. Fabian Raffetzeder beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 des Ligaprimus über die Linie (37.). Mit der Führung für den SV Kirchberg/Walde ging es in die Kabine.

Zwei Elfmeter und Platzverweis als K.O.-Schlag für die Gäste

Raffetzeder gelang ein Doppelpack (60./71., EM), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Dazwischen sah Eibensteins Daniel Koppensteiner die Rote Karte (65., Torchancenverh.) Letztlich feierte Kirchberg/Walde gegen Eibenstein nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Mit dem Erfolg macht es sich der SV Kirchberg/Walde weiter in der Aufstiegsregion bequem. Prunkstück von Kirchberg/Walde ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst acht Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Kirchberg/Walde bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Kirchberg/Walde acht Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Kirchberg/Walde selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der SV Eibenstein den siebten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Eibenstein baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SV Kirchberg/Walde stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim USC Bad Großpertholz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Eibenstein den SV Hoheneich.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Kirchberg/Walde – SV Eibenstein, 4:0 (2:0)

26 Jan Tuma 1:0

37 Fabian Raffetzeder 2:0

60 Fabian Raffetzeder 3:0

71 Fabian Raffetzeder 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!