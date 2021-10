Ottenschlag/Sallingberg kassiert bei Hoheneich derbe Klatsche

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:17

2. Klasse Waldviertel Süd: Hoheneich fertigte die SG Ottenschlag/Sallingberg am Sonntag vor knapp 60 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 8:3 ab. Der SV Hoheneich ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ottenschlag/Sallingberg einen klaren Erfolg.

Schon nach zwei Minuten kam Hoheneich zur ersten Chance, doch die Querlatte verhinderte noch die Führung. Ein Doppelpack brachte Hoheneich in eine komfortable Position: Himmet Balli war gleich zweimal zur Stelle (7./11.). Ahmed Cetin baute den Vorsprung des Gastgebers in der 23. Minute aus. Die SG Ottenschlag/Sallingberg musste den Treffer von Martin Hobbiger zum 4:0 hinnehmen (27.). Das 1:4 des Gasts stellte Manuel Piringer sicher (32.). Nach dem souveränen Auftreten des SV Hoheneich überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Balli mit Dreierpack

Für das 5:1 und 6:1 war Jiri Smetana verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (47./50.). In der 52. Minute erzielte Maximilian Kurz das 2:6 für Ottenschlag/Sallingberg. Hobbiger vollendete zum neunten Tagestreffer in der 53. Spielminute. In der 69. Minute erhöhte Balli auf 8:2 für Hoheneich. Kurz versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz des SV Hoheneich. Letzten Endes schlug Hoheneich im zehnten Saisonspiel die SG Ottenschlag/Sallingberg souverän mit 8:3 vor heimischer Kulisse.

In dieser Saison sammelte Hoheneich bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Ottenschlag/Sallingberg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die SG Ottenschlag/Sallingberg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 45 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Ottenschlag/Sallingberg alles andere als positiv. Siege waren zuletzt rar gesät bei der SG Ottenschlag/Sallingberg. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Der SV Hoheneich setzte sich mit diesem Sieg von Ottenschlag/Sallingberg ab und belegt nun mit neun Punkten den elften Rang, während die SG Ottenschlag/Sallingberg weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Hoheneich auf den SV Eibenstein, Ottenschlag/Sallingberg spielt am selben Tag gegen den ASV Gutenbrunn.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Hoheneich – SG Ottenschlag/Sallingberg, 8:3 (4:1)

7 Himmet Balli 1:0

11 Himmet Balli 2:0

23 Ahmed Cetin 3:0

27 Martin Hobbiger 4:0

32 Manuel Piringer 4:1

47 Jiri Smetana 5:1

50 Jiri Smetana 6:1

52 Maximilian Kurz 6:2

53 Martin Hobbiger 7:2

69 Himmet Balli 8:2

70 Maximilian Kurz 8:3

