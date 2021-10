Arbesbach nach Sieg bei der TSU Martinsberg weiter oben dabei

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:00

2. Klasse Waldviertel Süd: Martinsberg konnte Arbesbach nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 50 Fans mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des UFC Arbesbach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Elias Pfeiffer mit einem direkten Freistoß-Treffer verantwortlich (24.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Arbesbach. In der 61. Minute erzielte Martin Zapletal das 1:1 für die TSU Martinsberg. Michael Pilz versenkte die Kugel zum 2:1 (70.). Valentin Keppel erhöhte für den UFC Arbesbach auf 3:1 (82.). Sebastian Grudl schraubte das Ergebnis in der 85. Minute mit dem 4:1 (Strafstoß) für Arbesbach in die Höhe. Letzten Endes ging der UFC Arbesbach im Duell mit Martinsberg als Sieger hervor.

Arbesbach klettert auf Rang 3

Die TSU Martinsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Arbesbach steht Martinsberg mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der TSU Martinsberg in dieser Saison. Die Lage der TSU Martinsberg bleibt angespannt. Gegen den UFC Arbesbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Arbesbach nimmt mit 23 Punkten den dritten Rang ein. Offensiv sticht der UFC Arbesbach in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Arbesbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Der UFC Arbesbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt Martinsberg beim UFC Lokomotive Langschlag an, während Arbesbach einen Tag zuvor den SV Waldhausen (NÖ) empfängt.

2. Klasse Waldviertel Süd: TSU Martinsberg – UFC Arbesbach, 1:4 (0:1)

24 Elias Pfeiffer 0:1

61 Martin Zapletal 1:1

70 Michael Pilz 1:2

82 Valentin Keppel 1:3

85 Sebastian Grudl 1:4

