Bad Großpertholz gegen Nondorf mit Niederlage in letzter Minute

Details Montag, 01. November 2021 03:01

2. Klasse Waldviertel Süd: Bad Großpertholz und der SCU Nondorf lieferten sich vor rund 100 Fans ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der USC Bad Großpertholz eine Niederlage kassierte.

Alexander Weber brachte die Heimmannschaft in der 13. Minute in Front. Benjamin Steininger traf zum 1:1 zugunsten von Nondorf (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Last-Minute-Sieg

Dass Bad Großpertholz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Fabian Fritz, der in der 71. Minute zur Stelle war. Wer glaubte, der SCU Nondorf Koller sei geschockt, irrte. Alexander Bruckner machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (76.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Michael Bruckner den entscheidenden Führungstreffer für die Gäste erzielte (90.). Am Schluss gewann der SCU Nondorf gegen den USC Bad Großpertholz.

Wann findet der USC Bad Großpertholz die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Nondorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit Bad Großpertholz im Klassement weiter unten drin steckt. Nun musste sich Bad Großpertholz schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der SCU Nondorf Koller behauptet nach dem Erfolg über den USC Bad Großpertholz den vierten Tabellenplatz. Mit 37 geschossenen Toren gehört der SCU Nondorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Waldviertel Süd. Nondorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SCU Nondorf Koller acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Bad Großpertholz steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SCU Nondorf mit aktuell 25 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der USC Bad Großpertholz tritt am kommenden Samstag bei der TSU Martinsberg an, Nondorf empfängt am selben Tag den SV Kirchberg/Walde.

2. Klasse Waldviertel Süd: USC Bad Großpertholz – SCU Nondorf Koller, 2:3 (1:1)

13 Alexander Weber 1:0

32 Benjamin Steininger 1:1

71 Fabian Fritz 2:1

76 Alexander Bruckner 2:2

90 Michael Bruckner 2:3

