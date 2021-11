Eibenstein spielt mit Rastenfeld Katz und Maus

Details Sonntag, 07. November 2021 02:56

2. Klasse Waldviertel Süd: Rund 90 Besucher kamen zum Spiel der 13. Runde. Der SV Eibenstein erteilte dem UFC Rastenfeld eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Eibenstein setzte sich standesgemäß gegen Rastenfeld durch.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Eibenstein bereits in Front. Christian Trisko markierte in der dritten Minute die Führung. Stanislav Pacholik trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Matthias Fischer schoss für den UFC Rastenfeld in der 28. Minute das erste Tor. Vojtech Bouska brachte den Ball per Freistoß zum 3:1 zugunsten von Eibenstein über die Linie (34.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Pacholik (52.), Andre Rossmanith (65.) und Marco Schuh (75.). Am Ende blickte der SV Eibenstein auf einen klaren 6:1-Heimerfolg über Rastenfeld.

Eibenstein klettert hoch

Eibenstein schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV Eibenstein momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Eibenstein konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

60 Tore kassierte der UFC Rastenfeld bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Waldviertel Süd. Der Tabellenletzte muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Die Offensive von Rastenfeld zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des UFC Rastenfeld alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Rastenfeld auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der SV Eibenstein dann im nächsten Spiel den USV Kirchschlag/Waldv, während der UFC Rastenfeld am gleichen Tag beim SV Hoheneich antritt.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Eibenstein – UFC Rastenfeld, 6:1 (3:1)

3 Christian Trisko 1:0

21 Stanislav Pacholik 2:0

28 Matthias Fischer 2:1

34 Vojtech Bouska 3:1

52 Stanislav Pacholik 4:1

65 Andre Rossmanith 5:1

75 Marco Schuh 6:1

