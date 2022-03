Kirchberg/Walde siegt gegen Gutenbrunn

Details Sonntag, 27. März 2022 00:29

2. Klasse Waldviertel Süd: Der ASV Gutenbrunn konnte Kirchberg/Walde vor rund 90 Fans nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SV Kirchberg/Walde hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel bei Gutenbrunn hatte Kirchberg/Walde schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

90 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Kirchberg/Walde schlägt – bejubelten in der zehnten Minute den Treffer von Patrick Berger zum 1:0. Patrick Weixelbraun erhöhte für die Heimmannschaft dann auf 2:0 (29.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Joel Nowak brachte Kirchberg/Walde in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (63.). Jan Tuma baute den Vorsprung des Tabellenprimus in der 81. Minute aus und stellte auf 4:0. In der Schlussphase gelang Rene Pecksteiner noch der Ehrentreffer für den ASV Gutenbrunn (83.). Schlussendlich verbuchte der SV Kirchberg/Walde gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Klare Sache für die Gastgeber

Die errungenen drei Zähler gingen für Kirchberg/Walde einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Prunkstück des SV Kirchberg/Walde ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg knüpfte der SV Kirchberg/Walde an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Kirchberg/Walde zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Die Sorgen des ASV Gutenbrunn sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Insbesondere an vorderster Front kommt der ASV Gutenbrunn nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto von Gutenbrunn gehen. Nun musste sich der ASV Gutenbrunn schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Gutenbrunn steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Kirchberg/Walde mit aktuell 33 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am Sonntag muss der SV Kirchberg/Walde bei der TSU Martinsberg ran, zeitgleich wird der ASV Gutenbrunn vom UFC Rastenfeld in Empfang genommen.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Kirchberg/Walde – ASV Gutenbrunn, 4:1 (2:0)

83 Rene Pecksteiner 4:1

81 Jan Tuma 4:0

63 Joel Nowak 3:0

29 Patrick Weixelbraun 2:0

10 Patrick Berger 1:0