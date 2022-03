Zellhofer ist dreimal zur Stelle - Waldhausen bezwingt Bad Großpertholz

Details Montag, 28. März 2022 01:56

2. Klasse Waldviertel Süd: Beim SV Waldhausen gab es für Bad Großpertholz vor etwa 120 Besuchern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 3:5. Waldhausen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Der SV Waldhausen (NÖ) legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Julian Zellhofer aufhorchen (2./14.). Der Anschlusstreffer von Krystof Sejvar zum 1:2 in der 23. Minute machte den Fans des USC Bad Großpertholz unter den 120 Zuschauern wieder Hoffnung auf zumindest einen Punktgewinn. In Minute 28 erzielte Bad Großpertholz durch Jürgen Haimböcks Elfmetertreffer den 2:2-Ausgleich. Der USC Bad Großpertholz gelangte durch ein Selbsttor durch Waldhausens Jürgen Wagner zur 3:2-Führung (31.). Daniel Gutmann schockte Bad Großpertholz und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Waldhausen (32./38., EM). Mit einem Tor Vorsprung für den SV Waldhausen (NÖ) ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 5:3 für die Heimmannschaft stellte Zellhofer sicher. In der 60. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Unter dem Strich verbuchte der SV Waldhausen gegen den USC Bad Großpertholz einen 5:3-Sieg.

Dreifacher Zellhofer

Dank des Sieges steht Waldhausen nun auf Platz fünf. Die Offensive des SV Waldhausen (NÖ) in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Bad Großpertholz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer des SV Waldhausen in dieser Spielzeit zu. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Waldhausen derzeit auf dem Konto.

Wann bekommt Bad Großpertholz die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Waldhausen (NÖ) gerät der USC Bad Großpertholz immer weiter in die Bredouille. Der USC Bad Großpertholz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Bad Großpertholz auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist der SV Waldhausen zum SCU Nondorf Koller, zeitgleich empfängt der USC Bad Großpertholz den SVU Groß Dietmanns.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Waldhausen (NÖ) – USC Bad Großpertholz, 5:3 (4:3)

60 Julian Zellhofer 5:3

38 Daniel Gutmann 4:3

32 Daniel Gutmann 3:3

31 Eigentor durch Juergen Wagner 2:3

28 Juergen Haimboeck 2:2

23 Krystof Sejvar 2:1

14 Julian Zellhofer 2:0

2 Julian Zellhofer 1:0