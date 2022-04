SCU Nondorf filetiert Groß Dietmanns

Details Montag, 11. April 2022 01:12

2. Klasse Waldviertel Süd: Der SCU Nondorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner vor rund 80 Besuchern keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SCU Nondorf Koller heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Groß Dietmanns Glücksgefühle beschert.

In Topform präsentierte sich Martin Vnoucek, der einen lupenreinen Hattrick markierte (3./38./45.) und der Heimmannschaft einen schweren Schlag versetzte. Nondorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Lukas Bielesz legte in der 51. Minute zum 4:0 für die Gäste nach. Der fünfte Streich des SCU Nondorf Koller war Michael Bruckner vorbehalten (58.). Felix Eigenschink überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für den SCU Nondorf (75.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Nondorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Hattrick von Vnoucek als Grundstein

Groß Dietmanns führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat der SVU Groß Dietmanns derzeit auf dem Konto.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Groß Dietmanns festigte der SCU Nondorf Koller den vierten Tabellenplatz. Die Offensive des SCU Nondorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Gr Dietmanns war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer von Nondorf in dieser Spielzeit zu. Der SCU Nondorf Koller knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SCU Nondorf zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Der SVU Groß Dietmanns kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Nondorf dagegen schon 32 Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Sonntag trifft Groß Dietmanns auf die TSU Martinsberg, der SCU Nondorf Koller spielt am selben Tag gegen die SG Ottenschlag/Sallingberg.

2. Klasse Waldviertel Süd: SVU Groß Dietmanns – SCU Nondorf Koller, 0:6 (0:3)

75 Felix Eigenschink 0:6

58 Michael Bruckner 0:5

51 Lukas Bielesz 0:4

45 Martin Vnoucek 0:3

38 Martin Vnoucek 0:2

3 Martin Vnoucek 0:1